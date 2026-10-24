Před Eurem žádné úlevy! České házenkářky přidávají na obrátkách, do týmu se vrací důležitá hráčka

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České reprezentantky se v Mostě připravují na prosincové mistrovství Evropy.
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V pátek 23. října od 18 hodin vyzvou Švýcarsko v utkání přístupném veřejnosti.
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Do národního týmu se po zranění vrací Eliška Desortová, která se zapojí do části soustředění.
Do startu evropského šampionátu zbývá už jen několik týdnů a české házenkářky rozhodně nemají čas na zahálení.
Po zářijovém turnaji O Štít města Chebu, kde se střetly s Polskem, Slovinskem a norským béčkem, pokračují v přípravě pod vedením trenérské dvojice Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého.
Právě předchozí zápasy ukázaly, na čem musí reprezentace zapracovat. Zatímco proti Norsku fungovala útočná hra, duel s Polskem přinesl povedený obranný výkon. Nyní jde především o to, aby obě složky dokázaly fungovat současně.
"Chceme směrem k šampionátu pracovat na tom, abychom tyto fáze propojili a předváděli je konstantněji," vysvětlili trenéři.
V Mostě proto kladou důraz na rychlejší přechodovou fázi, agresivnější souboje jeden na jednoho a schopnost dlouhodobě vytvářet tlak na soupeřovu branku.
Rozpis utkání během přípravného kempu:
23. října (18:00) Česko - Švýcarsko, Sportovní hala Most
Rozpis utkání žen na ME v Brně:
pátek 4. 12. (20:30) Nizozemsko - Česko
neděle 6. 12. (18:00) Česko - Chorvatsko
úterý 8. 12. (18:00) Rakousko - Česko
Důležitou součástí soustředění budou dvě utkání se Švýcarskem. Jeden duel se odehraje před diváky, druhý za zavřenými dveřmi. Výběr soupeře přitom není náhodný.
"Je to soupeř podobných herních kvalit a herního stylu jako Rakousko, které nás čeká na šampionátu. Jeden zápas hrajeme klasický přátelský a druhý za zavřenými dveřmi. V něm si chceme zkusit nějaké věci směrem k šampionátu," uvedli Čurda s Hlavatým.
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Pozitivní zprávou je také návrat Elišky Desortové, kterou v poslední době trápilo zranění.
Reprezentačního kempu se zúčastní alespoň v první polovině týdne. Trenéři doufají, že se do začátku šampionátu dostane do potřebné kondice. Do týmu se zapojí rovněž Eliška Řádová.
Veřejné utkání se Švýcarskem je na programu v pátek 23. října od 18:00 v mostecké sportovní hale.
Samotné mistrovství Evropy začne 3. prosince a kromě Česka jej budou hostit také Polsko, Slovensko, Rumunsko a Turecko.
České reprezentantky odehrají základní skupinu D v Brně, kde postupně změří síly s Nizozemskem, Chorvatskem a Rakouskem. Do další fáze postoupí pouze dva nejlepší týmy.
Nominace na kemp a přípravné utkání v Mostě:
Brankářky: Sabrina Novotná (Metz Handball, FRA), Patricie Wizurová (DHC Sokol Poruba), Michaela Malá (DHK Baník Most)
Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Anna Franková (HC Rödertal, GER), Tereza Pazderová (DHK Baník Most)
Pravé spojky: Valerie Smetková (Brest Bretagne Handball, FRA), Marie Poláková (SV Union Halle-Neustadt, GER), Eliška Řádová (DHK Baník Most)
Střední spojky: Veronika Holečková (DHC Slavia Praha), Julie Franková (DHK Baník Most), Kamila Březinová (Sport-Union Neckarsulm e.V., GER)
Levé spojky: Markéta Jeřábková (Odense Håndbold, DEN), Charlotte Cholevová (TuS Metzingen, GER), Veronika Vávrová (Házená Kynžvart sportovní klub Cheb), Tereza Vostárková (DHC Slavia Praha), Eliška Desortová (19. - 21. 10.)
Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Clubul Sportiv Gloria Bistrita, ROU), Klára Kubálková (DHK Zora Olomouc), Kristýna Königová (Házená Kynžvart sportovní klub Cheb)
Pivotky: Anna Jestříbková (DHK Baník Most), Karolína Pejšová (DHC Slavia Praha)