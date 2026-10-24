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Před Eurem žádné úlevy! České házenkářky přidávají na obrátkách, do týmu se vrací důležitá hráčka

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České házenkářky už pomalu mohou odpočítávat týdny do domácího mistrovství Evropy. Než ale v prosinci vyběhnou na palubovku v Brně, čeká je ještě pořádná porce přípravy. Národní tým se sešel v Mostě, kde se zaměří na zlepšení obrany, rychlejší přechod do útoku a větší agresivitu v osobních soubojích. Součástí programu budou také dva zápasy se Švýcarskem.
Před Eurem žádné úlevy! České házenkářky přidávají na obrátkách, do týmu se vrací důležitá hráčka

Před Eurem žádné úlevy! České házenkářky přidávají na obrátkách, do týmu se vrací důležitá hráčka

Zdroj: Česká Házená / Czech Handball
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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