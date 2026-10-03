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Před digitálním detoxem existovali beatnici a možná měli návod na život, ze kterého dnes utíkáme

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Podzim má zvláštní schopnost probouzet chuť zmizet. Ne nutně odjet na druhý konec světa, ale alespoň na chvíli vystoupit z vlastního dokonale naplánovaného života. Právě tehdy mohou znovu začít dávat smysl knihy beatniků. Jejich svět byl plný cestování bez itineráře, jazzu, poezie, spirituality i hl
Před digitálním detoxem existovali beatnici a možná měli návod na život, ze kterého dnes utíkáme

Před digitálním detoxem existovali beatnici a možná měli návod na život, ze kterého dnes utíkáme

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 15:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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