Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne

Film Den, kdy se zastavila Země vstoupil do amerických kin v září 1951 a letos od jeho premiéry uplynulo 75 let. Režisér Robert Wise tehdy obrátil obvyklou představu mimozemské invaze naruby. Návštěvník z vesmíru Klaatu nepřilétá Zemi obsadit, ale varovat její obyvatele. Lidstvo na jeho nabídku míru odpoví téměř okamžitě střelbou.
Klaatu v podání britského herce Michaela Rennieho přistane společně s obřím robotem Gortem ve Washingtonu. Přináší zprávu, kterou chce sdělit zástupcům všech národů. Jenže film vznikal na začátku studené války a právě neschopnost jednotlivých zemí spolupracovat se stává jedním z hlavních motivů příběhu.
Mimozemšťan nebyl tím, koho se měli lidé bát
Scénář Edmunda H. Northa vycházel z povídky Farewell to the Master spisovatele Harryho Batese, která vyšla už v říjnu 1940 v časopise Astounding Science-Fiction. Film si z ní ale vytvořil vlastní příběh odpovídající době, kdy se svět stále vyrovnával s druhou světovou válkou a zároveň začínal žít se strachem z jaderného konfliktu.
Nejpůsobivější okamžik přitom nepotřebuje žádné ničení měst. Klaatu na třicet minut zastaví téměř všechny stroje na Zemi. Elektrická zařízení přestanou fungovat, doprava stojí a továrny utichnou. Výjimku dostanou například nemocnice nebo letadla v letu. Demonstrace má být dostatečně silná, aby upoutala pozornost, ale nikoho nezabila.
Právě v tom se film lišil od řady pozdějších příběhů o návštěvnících z vesmíru. Nešlo mu především o mimozemskou technologii. Klaatu nastavoval lidem zrcadlo.
Wise navíc dokázal vytvořit jednu z nejslavnějších filmových robotických postav své doby. Gorta ztvárnil Lock Martin, mimořádně vysoký zaměstnanec Grauman's Chinese Theatre. Měřil přibližně 231 centimetrů. Mohutně vypadající kostým mu přitom dělal problémy a při některých scénách museli filmaři využívat triky a figuríny.
Hudba, kterou si sci-fi vypůjčovalo další desítky let
Výraznou součástí filmu je také hudba Bernarda Herrmanna, který později vytvořil hudbu například k Hitchcockovu Psychu. V Den, kdy se zastavila Země použil elektronický theremin. Jeho nezvyklý, téměř nadpozemský zvuk pomohl vytvořit hudební jazyk, který si diváci později začali automaticky spojovat s létajícími talíři a mimozemšťany.
Z filmu přežila i jedna z nejslavnějších vět sci-fi: „Klaatu barada nikto.“ Helen Bensonová, kterou hrála Patricia Neal, ji musí vyslovit před Gortem v jednom z rozhodujících okamžiků příběhu.
Význam snímku nakonec potvrdila také americká Knihovna Kongresu. V roce 1995 zařadila Den, kdy se zastavila Země do National Film Registry, tedy mezi filmy považované ve Spojených státech za kulturně, historicky nebo esteticky významné.
Hollywood se k příběhu vrátil v roce 2008. V remaku režiséra Scotta Derricksona převzal roli Klaatu Keanu Reeves a původní hrozbu jaderného sebezničení nahradila především obava o stav planety.