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Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne

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Sci-fi Den, kdy se zastavila Země slaví 75 let. Klaatu a robot Gort přitom nepřiletěli Zemi dobýt. Robert Wise natočil v roce 1951 mnohem nepříjemnější příběh o tom, čeho je schopné samotné lidstvo.
Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne

Před 75 lety se zastavila Země. Sci-fi klasika zestárla, její varování ale ne

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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