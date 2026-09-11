Před 343 lety ukončila Evropa muslimskou expanzi, po Turcích zbyla káva a rohlíky

Před 343 lety ukončila Evropa muslimskou expanzi, po Turcích zbyla káva a rohlíkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Osmanští sipahíjové (podle názvu jezdeckých jednotek sipahi) v bitvě s praporem s půlměsícem (autor Józef Brandt) – wikipedie
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