Před 115 lety se narodil zrádce Karel Čurda. Zavinil smrt atentátníků na Heydricha, na rukou měl i krev statečných českých rodin

Před 115 lety se narodil zrádce Karel Čurda. Zavinil smrt atentátníků na Heydricha, na rukou měl i krev statečných českých rodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obyčejný udavač
Článek byl publikován 10.10.2026 05:55
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