Prdelačka neboli zabíjačková polévka: Sytá černá polévka, bez které se pravá česká zabíjačka neobejde

Prdelačka se mi vybaví skoro pokaždé, když se venku ochladí a doma začne být chuť na něco hutného, starého a poctivého. U nás to nikdy nebyla polévka, kterou člověk uvaří mezi dvěma povinnostmi. Spíš hrnec na klidnější den: silný vývar z , kroupy a dost opatrnosti ve chvíli, kdy přijde na řadu krev. Jakmile se vývar zbytečně rozpálí, je po jemné konzistenci a v hrnci se udělá nehezká sražená směs. vepřového kolena, kostí a odřezků
Na
prdelačce je zvláštní, jak málo toho vlastně potřebuje. Žádné velké kuchařské triky. Jen se nesmí spěchat a je dobré mít věci připravené bokem: zvlášť uvařené kroupy, přecezený vývar, dobře rozmíchanou krev. Když se všechno žene narychlo, bývá to na výsledku znát.
Můj tip je jednoduchý a v kuchyni se mi osvědčil: Než přidáte krev, vývar má být jen vlažný. Ne teplý „tak akorát“, ale opravdu vlažný. Recept na tradiční zabijačkovou polévku
Doba přípravy: asi 2 hodiny 30 minut bez doby chladnutí Doba pozvolného zahřívání: přibližně 1 hodina Počet porcí: zhruba 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu 1 ks vepřového kolena 500 g vepřových odřezků a kostí 2 l vody na vývar 150 g krup 500 ml čerstvé vepřové krve 1 ks větší cibule i se slupkou 4 stroužky česneku 1 lžička celého pepře 4 ks nového koření 2 ks bobkového listu 1 až 2 lžičky sušené majoránky dle chuti sůl Postup přípravy poctivé domácí zabijačkové polévky
1.
Kroupy nejdřív několikrát propláchněte ve studené vodě. Dejte je vařit do většího množství vody, nešetřete jí. Jakmile změknou, sceďte je, ještě jednou propláchněte a nechte dobře okapat i vychladnout.
2. Do velkého hrnce dejte
vepřové koleno, odřezky, kosti, cibuli se slupkou, celý pepř, nové koření, bobkový list a sůl. Zalijte vodou a nechte táhnout na mírném ohni, dokud nebude vývar silný a maso měkké. Počítejte nejméně s 1,5 hodinou, spíš bez netrpělivého popohánění. Zdroj: Michal Klajban, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, Vývar táhněte aspoň 1,5 hodiny Hotový vývar přeceďte
3. Maso můžete obrat a část nakrájet nadrobno zpátky do polévky, pokud ji máte rádi s kousky. Vývar potom nechte zchladnout. Potřebujete, aby byl jen
vlažný.
4.
Krev pořádně rozmíchejte a přeceďte přes jemné sítko. Zbavíte se tím sraženin, které by v polévce zbytečně rušily. Je to drobnost, ale vyplatí se.
5. V míse promíchejte
vychladlé kroupy s přecezenou krví. Směs pak pomalu lijte do vlažného vývaru a hned míchejte, aby se všechno spojilo rovnoměrně.
6. Hrnec vraťte na sporák, ale jen na velmi mírný plamen. Polévka se nemá rozvařit divokým varem. Má spíš pomalu
probublávat. Tady se rozhoduje o výsledné struktuře; při vysoké teplotě se krev srazí a jemnost je pryč.
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7. Zhruba
1 hodinu polévku pravidelně míchejte. Není to část receptu, u které se dá na dlouho odejít. Když se drží nízká teplota a hrnec se hlídá, prdelačka postupně získá tmavou barvu a hustší, ale pořád příjemnou konzistenci.
8. Ke konci přidejte utřený
česnek a v dlaních promnutou majoránku. Dosolte podle vlastní chuti. Kdo chce sytější verzi, může vmíchat trochu obraného masa z kolena.
9. Hotovou polévku nechte chladnout a v první fázi ji ještě občas promíchejte, klidně asi po
3 minutách. U starších postupů se tohle doporučuje kvůli tomu, aby polévka dobře držela a nezačala rychle kysnout.
10. Podávejte ji teplou, ideálně ještě čerstvou, s krajícem
čerstvého chleba. V lednici vydrží do druhého dne, ale nejlepší bývá v den vaření, kdy má plnou vůni a kroupy jsou tak akorát. Zdroj: ChickSR, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, Podávejte horkou ideálně v den uvaření. Rady z kuchyně a proč se prdelačka nesmí prudce vařit Pokud chcete chuť výraznější a víc zabijačkovou, vraťte do polévky trochu nadrobno nakrájeného masa z kolena. Když polévka příliš zhoustne, zřeďte ji menším množstvím horkého vývaru. Voda by chuť zbytečně otupila. Majoránku dávejte až ke konci. Dlouhým vařením ztrácí vůni a v polévce pak skoro zanikne. U téhle polévky rozhoduje teplota víc, než by se na první pohled zdálo. Vepřová krev reaguje na prudký var rychle a začne se srážet. Místo hladší husté polévky pak v hrnci plavou tmavé drobky. Sníst se to dá, ale výsledek je úplně jiný. Proto se ve starších receptech pořád dokola připomíná vlažný vývar, pomalé zahřívání a míchání.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková