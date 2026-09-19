Pražský hrad má desítky místností, které neviděl žádný turista. Uzavřené jsou od roku 1918 a důvod není jen bezpečnost

Pražský hrad je největší hradní komplex na světě a zároveň jedno z mála evropských sídel, kde se pod jednou střechou potkávají čtyři zcela odlišné důvody, proč držet dveře zavřené. Nejde o jednu zapečetěnou komnatu ani o jedno tajemství. Jde o systém vrstev: státní reprezentace, památková ochrana, archivní režim a bezpečnostní protokol kolem nejcennějších artefaktů české státnosti.
Co se stalo v roce 1918
Vznik Československé republiky proměnil Hrad z habsburské rezidence na sídlo prezidenta. Habsburský salon, kde dříve pracoval císař, dostal novou funkci. Skleněný salon, někdejší císařská ložnice, přestal sloužit k přespání a začal sloužit diplomacii. Malý salonek se nakrátko stal pracovnou Karla Kramáře. Architekt Kamil Hilbert vypracoval koncepci využití Hradu pro potřeby nového státu a od roku 1920 převzal přestavbu slovinský architekt Josip Plečnik, který pro prezidenta Masaryka přetvořil řadu interiérů i zahrad.
Nešlo o jedno rozhodnutí, kterým by někdo zamkl desítky dveří naráz. Šlo o proces. Místnosti, které dříve obýval dvůr, se postupně měnily v diplomatické salony, prezidentské pracovny a reprezentační sály, a s novou funkcí přišel i nový režim přístupu. Bezpečnostní opatření kolem Hradu se začala budovat už v lednu 1919. Od té doby se vrstva nepřístupných prostor rozrůstala, měnila a v některých obdobích i zmenšovala: po roce 1989 se veřejnosti otevřely Královská zahrada s Míčovnou, jižní zahrady, Císařská konírna nebo Tereziánské křídlo Starého královského paláce.
Dvacet salonů, kam se nedostanete
Oficiální stránka Pražského hradu uvádí, že reprezentační prostory nejsou běžně přístupné veřejnosti. Podle e-brožury ke Dni otevřených dveří z dubna 2026 jde o nejméně dvacet místností v Novém královském paláci:
Matyášova brána a Sloupová síň Španělský sál a Rudolfova galerie Trůnní sál, Brožíkův salon, Habsburský salon Skleněný salon, Zrcadlový salon, Hudební salon Prezidentský salonek, Rothmayerův sál, Janákova hala Oktogon, Široká chodba, Bílá věž, Stará síň Malý salonek, Salonek s krbem, Společenský salon
Uvnitř se nachází historický mobiliář, obrazy, gobelíny a porcelán. Část prostor slouží k výkonu prezidentských pravomocí: přijímání pověřovacích listin, státní večeře, diplomatická jednání. Přístup mají prezident a jeho aparát. Běžný návštěvnický personál ani průvodci sem nevstupují.
Nejnepřístupnější místo: korunní komora
Sám Hrad označuje korunní komoru v katedrále sv. Víta za své
nejnepřístupnější místo. Uvnitř leží svatováclavská koruna, žezlo a jablko. K otevření je třeba sedm klíčů, které drží sedm ústavních činitelů: prezident republiky, předseda vlády, pražský arcibiskup, předsedové obou komor Parlamentu, probošt Metropolitní kapituly a primátor Prahy. Korunovační roucho je uloženo zvlášť, ve speciálním klimatizovaném depozitáři.
Vedle korunní komory existuje ještě další uzavřená vrstva: Archiv Pražského hradu soustřeďuje dokumenty ke správě Hradu od 16. století, přičemž fondy časově sahají od 6. století do 60. let 20. století. Badatel sem fyzicky nesmí; archivní vyhláška výslovně zakazuje vstup do prostor, kde jsou archiválie uloženy. Studovat lze pouze v badatelně, po předchozí rezervaci a s občanským průkazem.
A pak je tu podzemí. Pět archeologických areálů pod Hradem ukrývá pozůstatky staveb od raného středověku po 15. století. Fyzický vstup je omezen na výjimky; Správa Pražského hradu místo toho vyvinula mobilní aplikaci, která podzemí zpřístupňuje digitálně.
Jak si část uzavřeného Hradu přece jen prohlédnout
Režim nepřístupnosti není absolutní. V dubnu 2026 Hrad otevřel reprezentační prostory veřejnosti už popáté za prezidenta Petra Pavla. Archiv nabídl prohlídku v rámci Mezinárodního dne archivů. Do Královské hrobky v podzemí katedrály se lze dostat na komentované prohlídky, byť jejich četnost omezují klimatické podmínky.
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Kdo by se pokusil dostat do uzavřených prostor na vlastní pěst, riskuje víc než vykázání. Návštěvní řád Hradu výslovně uvádí, že za jeho porušení a způsobené škody odpovídá návštěvník podle příslušných zákonů. V praxi to může znamenat pokutu za přestupek až 50 000 korun; při poškození památky nebo násilném vniknutí se věc posouvá do trestněprávní roviny.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková