Pražské mzdy překonaly 66 tisíc korun, kraj zůstává nejlépe placeným v zemi

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Pražské mzdy překonaly 66 tisíc korun, kraj zůstává nejlépe placeným v zemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pražané si v letošním druhém čtvrtletí přišli na průměrně 66 459 korun hrubého měsíčně, tedy o 3 874 korun více než ve stejném období…
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