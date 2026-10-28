Pražská policie hledá muže s duševní poruchou, jeho telefon skončil u cizince

Pražská policie hledá muže s duševní poruchou, jeho telefon skončil u cizincePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie ČR
Článek byl publikován 28.10.2026 09:30
Po několika měsících omezení se liberecký průtah silnicí I/35 vrací k normálnímu provozu. Opravená polovina...
Znojemská policie zadržela dva mladíky v souvislosti s případem napadení se sexuálním podtextem. Oznámení...
Od noci na úterý prověřují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů požár rodinného domu v...
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