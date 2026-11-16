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Pražská plynárenská příští rok zdraží energie zákazníkům bez dlouhodobého závazku

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Pražská plynárenská od příštího roku zdraží zákazníkům se standardním ceníkem bez dlouhodobého závazku dodávky energií. Prodejní cena plynu stoupne oproti letošku o 8,7 procenta, elektřina zdraží v průměru o 8,6 procenta.
Pražská plynárenská příští rok zdraží energie zákazníkům bez dlouhodobého závazku

Pražská plynárenská příští rok zdraží energie zákazníkům bez dlouhodobého závazku

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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