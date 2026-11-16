Pražská plynárenská příští rok zdraží energie zákazníkům bez dlouhodobého závazku
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Pražská plynárenská příští rok zdraží energie zákazníkům bez dlouhodobého závazkuZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 16.11.2026 12:01
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →