Prázdná zadní sedadla, a přesto zacvaknout pásy? Kufr o 75 kilech tlačí při nárazu na opěradlo přes čtyři tuny

Prázdná zadní sedadla, a přesto zacvaknout pásy? Kufr o 75 kilech tlačí při nárazu na opěradlo přes čtyři tunyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prázdná zadní sedadla, a přesto zacvaknout pásy? Kufr o 75 kilech tlačí při nárazu na opěradlo přes čtyři tunyZdroj: Foto: Bindydad123 - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 23.10.2026 09:03
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