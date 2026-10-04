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Prázdná láhev od piva vyřeší největší problém louskání ořechů. Skořápka neodletí a jádra zůstanou v celých půlkách

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Prázdná pivní láhev, malé kladívko a pár minut, víc nepotřebujete, abyste z vlašáků dostali čisté půlky bez střepin po celé kuchyni.
Prázdná láhev od piva vyřeší největší problém louskání ořechů. Skořápka neodletí a jádra zůstanou v celých půlkách

Prázdná láhev od piva vyřeší největší problém louskání ořechů. Skořápka neodletí a jádra zůstanou v celých půlkách

Zdroj: Foto: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Michael B. Keller / Public domain
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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