Prázdná krabička pro Dubčeka ve filmu Havel vychází z reálného trapasu. Stal se zpěvačce Martě Kubišové

Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize Havel, FOTO: Zuzana Panská / Bontonfilm / distr. Česká televize
V životopisném dramatu Havel z roku 2020 si Viktor Dvořák musel nechat narůst dlouhé vlasy a obarvit je na blond. Během srpnového natáčení mu v nich bylo takové horko, že si podle svých slov nejvíce užíval scénu, kdy jeho postavu zavřeli do vězení a ostříhali. Režisér Slávek Horák do snímku obsadil i herce, kteří si své role už dříve vyzkoušeli v jiných projektech. Dramatik s prázdnou krabičkou pro prvního tajemníka
Píše se rok 1968 a dramatik Václav Havel v podání Viktora Dvořáka slaví úspěšnou divadelní premiéru, které přihlíží i Alexander Dubček. Společenské uvolnění brzy ukončí příjezd sovětských tanků. Z respektovaného autora se postupně stává disident, který přikuluje sudy v pivovaru, podílí se na vzniku Charty 77 a čelí opakovanému věznění. Oporou v jeho boji s komunistickým režimem a vlastními slabostmi je mu manželka Olga, kterou ztvárnila Anna Geislerová.
S Dubčekem, kterého hraje Adrian Jastraban, se hlavní postava setkává hned v úvodu snímku. Havel mu chce věnovat křížek, ale po otevření zjistí, že krabička je prázdná. Tvůrci si tento moment vypůjčili ze skutečného života, kdy úplně stejnou nehodu zažila před televizními kamerami zpěvačka Marta Kubišová.
Pobyt v ruzyňské cele a tisíce za bylinné náhražky
Ke ztrátě dlouhých blond vlasů došlo ve chvíli, kdy dramatik putuje do vazby. Viktor Dvořák se na tyto scény pečlivě připravoval a před začátkem natáčení sám požádal, zda by mohl strávit několik dní přímo v ruzyňské věznici.
Ve filmu hlavní hrdina téměř neustále kouří, ve skutečnosti je však herec odnaučeným kuřákem. Filmaři mu proto v zahraničí nakoupili speciální bylinné náhražky bez nikotinu, za které utratili desítky tisíc korun. Během dnů s největší spotřebou kuřiva zvládl Dvořák vykouřit padesát i více těchto cigaret denně. Natáčení občas probíhalo ve stísněných podmínkách. Dvořák později přiznal, že se mu v malé místnosti plné lidí udělalo špatně, nemohl dýchat a musel z placu odejít na čerstvý vzduch.
Tichá scéna na balkonu a komparz z oslav na náměstí
Závěr příběhu patří událostem sametové revoluce a vystoupení na balkonu budovy nakladatelství Melantrich. Ačkoliv zde nepadne jediné slovo a Havel si pouze vymění pohledy s Olgou a Pavlem Landovským v podání
, šlo pro Dvořáka o jeden z nejtěžších momentů celého natáčení. Musel se totiž plně soustředit na nekončící pokyny režiséra a kameramanů. Martina Hofmanna
Záběry zaplněného Václavského náměstí pořídil štáb přímo 17. listopadu během oslav třicátého výročí revoluce. Po skončení oficiálního programu organizátoři požádali přítomné účastníky, aby se otočili směrem k balkonu, a lidé na náměstí se tak stali bezprostřední součástí filmu.
Opakované role a setkání se skutečným prezidentem
Někteří herci nevstoupili do svých historických úloh poprvé. Viktor Dvořák ztvárnil Václava Havla už v dramatu Pražské orgie režisérky Ireny Pavláskové z roku 2019. Adrian Jastraban si zase roli Alexandera Dubčeka nacvičil ve slovenském snímku Dubček z roku 2018.
Představitelka Havlovy milenky Anny Kohoutové Barbora Seidlová zase čerpala z přímé zkušenosti s reálným předobrazem hlavní postavy. S Václavem Havlem se osobně setkala, když pod jeho režijním vedením natáčela snímek Odcházení.
Film Havel vysílá ČT2 5. října ve 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled).