Pravý Wiener Schnitzel strčí český řízek do kapsy. Odhalte s námi tajemství vídeňských mistrů!

K tomuhle řízku si nedávejte kečup nebo tatarku. Hned byste upadli do nemilosti.
Když chodíte celé dopoledne po Vídni, obdivujete architekturu, probíháte galerie, trhy nebo vymetáte designové obchůdky, najednou to přijde – obrovský hlad.
Kde se Wiener Schnitzel vzal? Fakta o vídeňském řízku, která vás překvapí Kam ve Vídni na nejlepší Wiener Schnitzel? Domácí výzva: zkuste si udělat pravý Wiener Schnitzel!
V té chvíli jde veškerá vysoká kultura stranou a myšlenky nás Čechů zamíří k jedinému:
k pořádnému řízku! Jenže jakmile si ve Vídni objednáte ten jejich, budete si připadat jako v úplně jiném světě. Na stole vám totiž přistane řízek velký jako sloní ucho.
Zatímco naší klasikou je
vepřový řízek s bramborovou kaší nebo salátem s majonézou, Rakušané z řízku udělali vysoké umění. Žádná těžká majonéza ani vepřové – ten pravý vídeňský je z do tenka rozklepaného telecího masa, podávaný s kusem citrónu a vlahým bramborovým salátem s polníčkem. Kde se Wiener Schnitzel vzal?
Podle oblíbené legendy přivezl recept v roce 1857
slavný vojevůdce Josef Václav Radecký z Itálie, kde ho nadchla milánská Cotoletta. Ačkoliv moderní historici s úsměvem tvrdí, že jde spíše o mýtus a Rakušané obalovali maso už dávno předtím, samotný nápad má ještě hlubší kořeny.
Ve středověku a renesanci bylo na panovnických dvorech módní
zdobit jídla plátkovým zlatem. Protože to bylo extrémně drahé, kuchaři vymysleli trik pro chudší šlechtu – osmažená strouhanka měla imitovat vzhled zlata na talíři. K tomuhle řízku si nedávejte kečup nebo tatarku. Hned byste upadli do nemilosti. Fakta o vídeňském řízku, která vás překvapí
Pro Rakušany je příprava jejich národního pokrmu téměř posvátnou disciplínou, kde rozhodují milimetry, fyzika i přísná pravidla. Pokud chcete na talíři poznat ten pravý originál, tohle jsou fakta, která byste měli znát:
Pravé telecí se rozklepává naprosto do tenka – tradičně na výšku pouhé 3–4 milimetry. Název Wiener Schnitzel je v Rakousku chráněn zákonem. Pokud je z vepřového nebo kuřecího, musí být v lístku označen jedině jako Schnitzel Wiener Art (řízek na vídeňský způsob). Strouhanka se k masu nesmí přilepit! Při smažení vznikne pára a strouhanka se zvlní do vzduchových kapes. Výsledkem je lehký, nadýchaný obal, který připomíná zlatou načechranou deku. Řízek na pánvi nesmí ležet nasucho – musí v tuku úplně plavat. Tradičně se smaží na přepuštěném másle (Butterschmalz) a pánví se neustále krouží, aby se tuk přeléval i přes horní stranu. Přidat k vídeňskému řízku kečup nebo tatarku je v rakouské gastronomii považováno za naprostý zločin.
Až vám teď v restauraci přistane na stole Wiener Schnitzel, budete přesně vědět,
jak poznat, že je pravý, i to, co s ním rozhodně nedělat. Kam ve Vídni na nejlepší Wiener Schnitzel?
I když na dobrý řízek narazíte ve Vídni
téměř na každém rohu, vyplatí se udělat si malou rešerši. Každý podnik totiž k této legendě přistupuje trochu po svém.
Pokud chcete mít jistotu, že dostanete to nejlepší, namiřte si to
na jednu z těchto turisty prověřených adres: Figlmüller (Wollzeile 5 nebo Bäckerstraße 6): Ikonické místo, kde servírují legendární obří řízky s průměrem přes 30 cm, které přetékají přes okraje talíře. Proslavili se dokonce svou tenkou vepřovou variantou. Stojí se tu fronty, tak si rezervujte stůl dopředu. Meissl & Schadn (Schubertring 10–12): Gurmánský chrám, kde si můžete sami vybrat, na jakém tuku vám řízek osmaží (přepuštěné máslo, sádlo či olej), a z prosklené kuchyně lze sledovat mistrné klepání a obalování. Gasthaus Ubl (Preßgasse 26): Pokud vám jde spíše o autenticitu, navštivte tuto tradiční vídeňskou hospůdku. Nejsou zde sice žádná turistická pozlátka, ale na dokonalý telecí řízek za rozumnou cenu sem chodí i sami místní.
Jen nezapomeňte na zlaté pravidlo: stůl si raději
rezervujte s předstihem, vyhlášená místa bývají bez ohledu na sezónu plná do posledního místa. Domácí výzva: zkuste si udělat pravý Wiener Schnitzel!
Nemáte zrovna cestu do Vídně? Udělejte si vídeňskou restauraci doma v kuchyni! Stačí vám k tomu
kvalitní suroviny a správná technika. Friťák ale pro tento recept nechte schovaný. Co potřebujete: telecí kýtu (nakrájenou na plátky), hladkou mouku, vejce, jemnou strouhanku, přepuštěné máslo, sůl a citrón Jak na to? Maso opatrně rozklepejte přes potravinářskou fólii na výšku asi 3 mm. Dávejte pozor, abyste nepotrhali vlákna. Lehce ho osolte. Pak maso obalte v hladké mouce, rozšlehaném vejci a strouhance. Strouhanku na maso nikdy dlaní nezatlačujte! Obal musí zůstat volný, aby mohl při smažení dýchat. V pánvi rozpusťte dostatek přepuštěného másla, řízek v něm musí plavat. Vložte řízek do horkého tuku a během smažení pánví jemně krouživě pohybujte, aby přelévající se tuk vytvořil na strouhance typické zvlněné puchýřky (soufflování). Smažte z každé strany do zlatova a potom nechte okapat na papírovém ubrousku.
Při servírování položte na řízek tenký
plátek másla a měsíček citrónu. Podávejte s lehkým bramborovým salátem bez majonézy.
Ať už se při své příští návštěvě Vídně rozhodnete vystát frontu u slavného Figlmüllera, nebo si tento tenoučký rozklepaný řízek usmažíte doma na pánvi, jedno je jisté. Wiener Schnitzel je skutečný
rakouský národní poklad, který by měl každý milovník řízků někdy vyzkoušet! Kde jste ochutnali ten nejlepší Wiener Schnitzel? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4