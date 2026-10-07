Pravidlo 24 hodin a hotovost v peněžence. Tipy, jak v těžké době ušetřit peníze. Používají je i milionáři

V redakci nás zaujaly triky, které lidem pomáhají tak obratně hospodařit s penězi. Věřte tomu nebo ne, ale těchto 12 tipů, kterými se řídí bohatí lidé, může mít pozitivní dopad na váš spořicí účet.
Peníze nám pomáhají proměnit sny ve skutečnost, pokud dostatečně vyděláváme a utrácíme s mírou. Zatímco někteří z nás počítají své výdaje a rozhodují se mezi dovolenou a tím,
zda jim nedojde jídlo nebo budou mít z čeho zaplatit bydlení, jiní žijí pohodlně ze svých platů. Nepracují přitom více než ostatní, ale zvládli umění šetřit. Skutečné bohatství se rodí systematickým spořením a ukládáním kapitálu. To by ve zkratce mohlo popsat hlavní princip, kterým se řídí milionáři.
Pravidlo 24 hodin
Milionáři se drží pravidla 24 hodin denně. Dokážou si koupit drahou věc, aniž by se na vteřinu zamysleli, ale dají si
24 hodin na informované rozhodnutí. Impulzivní nákupy jsou motivovány emocemi a často jsou nepraktické. Položte si otázku: „Chci, nebo potřebuji?“ – a vyhnete se zbytečným výdajům. Používejte peníze pouze v hotovosti
Bezhotovostní platby jsou dobré pro vaši peněženku, ale špatné pro vaši kreditní kartu. Lidé, kteří přistupují k utrácení strategicky, raději platí v hotovosti, zejména pokud jde o
drobné nákupy. Bohatí lidé mají ve zvyku vyhýbat se dluhům. Zkuste začít platit za potraviny v hotovosti a neukládejte si do prohlížeče údaje o své kreditní kartě. Tímto způsobem můžete mít přehled o svých výdajích.
Stanovte si rozpočet a dodržujte ho
Zní to triviálně, ale pokud si v den výplaty jasně stanovíte rozpočet, pomůže vám to ušetřit spoustu peněz. Poctivě analyzujte své příjmy a výdaje a stanovte si limit.
Finančníci nazývají tuto metodu rozpočtování 50/30/20. Polovina příjmů by měla pokrýt nutné výdaje, 30 procent pak na nákup věcí, které si chceme dopřát a zbylá pětina na úspory. Kupujte věci, které vám pomohou vydělat peníze
Šetřit peníze neznamená nedělat všechno. Bohatí lidé neutrácejí peníze. Investují do budoucnosti, což znamená, že nakupují věci, které jim
pomohou v práci nebo jinak pozitivně ovlivní jejich příjem. Například Kimberly Palmer, odbornice na osobní finance ze serveru Nerdwallet, nešetří na pracovním oblečení, dobrém notebooku a spolehlivém autě. Investujte do služeb, které vám ušetří čas
Podle serveru Business Insider bohatí lidé neváhají utrácet peníze za služby, které jim ušetří čas a zbaví je duševního utrpení. Zaměřují se více na investice než na výdaje.
Rozvoz potravin, praní prádla nebo pronájem dražší, ale blíže k práci vzdálené nemovitosti jim umožňuje najít si čas na věci, které jim přinášejí radost. Fotografie: Depositphotos Zkušenosti jsou neocenitelné
Milionáři mají náročný život, ale vždy si najdou čas na nové zážitky, protože jejich prioritou jsou výdaje podporující život a zdraví. Do svých každodenních výdajů snadno zahrnou výlet do kempu, seskok padákem, cestování nebo členství v posilovně, které jim změní život.
Sestavte si nákupní seznam
Všichni máme rádi výprodeje. Mohou vypadat velmi lákavě, ale nakonec utratíte více, než byste měli, protože si koupíte položky, které zdaleka nejsou nezbytné. I když
nákup zboží, které není ve slevě, také neznamená, že ušetříte. Odborníci doporučují sestavit si nákupní seznam a plán výprodejů, abyste mohli nakoupit co nejvýhodněji. Investujte do věcí, které vás činí zdravými a šťastnými
Je v pořádku kupovat věci, které vám dělají radost a které můžete využít i pro své koníčky. Bohatí mají dobrou práci a dobře se baví, protože milují to, co dělají, a
investují do toho, co je činí šťastnými. Pokud zbožňujete astronomii a máte na to prostředky, není nic špatného na tom, když si koupíte dalekohled, protože vám udělá radost. Fotografie: Depositphotos Pečlivě uschovávejte drobné mince
Nikdo nemá rád drobné a v posledních letech obzvláště. Jakmile vám mince spadne do tašky, okamžitě na ni zapomenete. Říká se však, že
koruna ke koruně udělá milion! Použijte drobné, kupte si za ně levné občerstvení, přidejte je a získejte stejnou částku bez drobných. To vám pomůže snížit denní výdaje.
Zdroj:
TheStreet, Entrepreneur
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Pravidlo 24 hodin a hotovost v peněžence. Tipy, jak v těžké době ušetřit peníze. Používají je i milionáři pochází z webu Světkreativity.