Pravěké umění nebylo vždy jen úplně primitivní. V roce 2015 vědci učinili neobvyklý nález

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Pravěké umění nebylo vždy jen úplně primitivní. V roce 2015 vědci učinili neobvyklý nálezPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V Burton Agnes v Yorkshire v severní Anglii byl nalezen předmět v podobě bubnu s rytým dekorem. Pozoruhodný objev je označován za nejvýznamnější památku prehistorického umění, která byla v Británii nalezena za posledních 100 let.
Pravěké umění nebylo vždy jen úplně primitivní. V roce 2015 vědci učinili neobvyklý nálezZdroj: Gorodenkoff / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 11.10.2026 13:30
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