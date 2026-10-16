Právě teď je posledních pár dní na zazimování jahod. Kdo nestihne tři kroky před prvním mrazem, přijde o celé keříky

Je pátek 9. října 2026 a na kalendáři zbývá šest dní. Tolik času dává zahrádkářům nejpřísnější z doporučených termínů, podle něhož se má hlubší zastřižení jahodníků dokončit nejpozději do poloviny měsíce. Pak už rostlina nemusí stihnout obrůst odhalený střed dřív, než přijdou mrazíky. Při procházení českých i zahraničních zahradnických zdrojů jsme narazili na jednu shodu: jahody nezachrání jediný zázračný zásah. Rozhoduje správné pořadí. Nejdřív očista a živiny, potom vláha a teprve nakonec kryt. Kdo tyhle kroky přehází nebo vynechá, riskuje, že na jaře najde v řádcích hnědé, rozměklé trsy místo svěží zeleně. Úroda v červnu 2027 se přitom chystá už teď.
Kalendář jahodníku: šest dní na střih, tři týdny na živiny
Říjnová péče má tři různé uzávěrky a každá platí pro jinou práci. Podle webu
Zahrádkářův rok je hranicí pro razantnější zkrácení listů polovina října. Na podzimní hnojení a přihrnutí krčků kompostem je čas zhruba do konce měsíce, tedy ode dneška 22 dní. Třetí termín v kalendáři nenajdete. Finální kryt patří na záhon až ve chvíli, kdy půda začne přes noc přimrzat nebo když předpověď hlásí silnější holomrazy.
Kdy přesně udeří první mráz, nedokáže k dnešku seriózně říct nikdo. Meteorologové uvádějí, že spolehlivá předpověď sahá zhruba pět dní dopředu a za hranicí deseti dnů už naznačuje spíš celkový ráz počasí než konkrétní den. Aktuální výhled pro nejbližší dny zatím ukazuje noční minima kolem 6 až 9 °C. Dlouhodobá data ale tak klidná nejsou. Studie zveřejněná v
Meteorologických zprávách ČHMÚ zjistila, že v oblasti České tabule přicházejí slabé podzimní mrazy na většině území průměrně mezi 12. a 17. říjnem. Ve vyšších a chladnějších polohách to bývá už kolem 7. až 12. října, v teplejším povodí Labe a Vltavy až ve třetí dekádě měsíce. Mírné mrazy dorážejí plošně nejčastěji od 27. října do 6. listopadu.
Z toho plyne praktická mapa. Majitelé zahrad v nížinách a městech mají rezervu do konce října, v podhůří je potřeba jednat kolem poloviny měsíce a v horských obcích s mrazovými kotlinami už teď. Pozor také na rozdíl mezi teplotou ve výšce dvou metrů a přízemním mrazíkem. U země, kde sedí srdíčka jahodníků, může mrznout, i když teploměr na zdi ukazuje pár stupňů nad nulou.
Očista záhonu a šetrný střih, který ušetří srdíčko
Prvním úkolem je úklid. Plevel, napadané listí, zaschlé zbytky plodů a staré listy jahodníku slouží jako úkryt, kde přečkají zimu houbové choroby i škůdci. Čím důkladněji záhon vyčistíte nyní, tím méně infekce se v dubnu probudí spolu s rostlinami.
Na řadu pak přichází střih, nejcitlivější část celé podzimní agendy. Jahodník má uprostřed trsu srdíčko, tedy korunu neboli růstový vrchol. Odtud na jaře vyráží nové listy i květní stvoly. Kdo ho nůžkami zasáhne, může rostlinu odsoudit k zániku. Zahrádkářské zdroje se proto shodují na jednoduchém pravidle: nestříhat níž než zhruba 5 cm nad zemí. Totéž doporučení podle webu Chalupáři-Zahrádkáři uvádí i Dům a zahrada.
Jak hluboko zasáhnout, záleží na typu porostu:
Starší jednouplodící (červnové) odrůdy snesou odstranění většiny starých listů, pokud zůstane střed netknutý. Mladé výsadby potřebují mírnější zacházení. Stačí vyřezat suché, nemocné a poškozené listy. Stáleplodící jahody bývají po dlouhé sezoně vyčerpané, takže i u nich volte spíš úsporný řez. Šlahouny pryč u všech. Odčerpávají rostlině energii, kterou potřebuje na zásoby do zimy.
Univerzální počet listů, které mají na trsu zůstat, žádný zdroj neuvádí. Měřítkem je výška řezu a zdravé srdíčko. Pokud střih do 15. října nestihnete, raději už nestříhejte radikálně. Odstraňte jen viditelně nemocné a zahnívající části.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Hnojení s menší dávkou dusíku a zálivka až do mrazů
Jahodník zakládá květní pupeny pro příští rok už koncem léta a na podzim. Proto na říjnové výživě tolik záleží. Rostlina teď potřebuje posílit kořeny a nechat vyzrát pletiva. Bujné nové listy nepotřebuje. Dusík by ji tlačil právě k měkkému růstu, který do zimy nestihne zpevnit a snadno namrzne či zahnije. V popředí jsou proto fosfor pro kořeny a zásobní sílu, draslík pro vodní režim a odolnost vůči stresu a vápník pro pevnost buněčných stěn.
Hnojivo Výhody Na co si dát pozor Vyzrálý kompost Uvolňuje živiny postupně, zlepšuje strukturu půdy, přehnojení prakticky nehrozí Musí být opravdu vyzrálý Podzimní minerální hnojivo Nejpřesnější dávkování Vybírat směs s nízkým obsahem dusíku Dřevěný popel Levný zdroj draslíku a vápníku Jen z čistého dřeva a v malém množství; zvyšuje pH, a jahody přitom mají rády mírně kyselou půdu
Podle nás je pro většinu zahrádkářů nejrozumnější sáhnout po kompostu. Zároveň s ním můžete přihrnout krčky rostlin, takže dva úkony vyřídíte naráz.
Vláha bývá na podzim nejčastěji podceňovaným faktorem. Suchý kořenový bal přezimuje hůř než vlhký, protože vlhká půda drží teplo lépe. Zalévejte proto až do prvních mrazů, ovšem s mírou. Záhon má být vlhký, nikdy rozbahněný. Osvědčuje se kontrolovat půdu jednou týdně a zalít raději vydatněji a méně často, aby voda pronikla ke kořenům. Pokud bude zima suchá a teplejší, zalijte i během bezmrazého období, hlavně u mladých rostlin a v truhlících.
Kryt proti holomrazům patří na záhon, až půda přimrzá
Ochranný materiál připravte už teď, pokládejte ho ale později. Předčasně zakrytý záhon se v teplém a vlhkém říjnu může zapařit. Zdroje upozorňují na plísně, hnilobu, hlodavce, kteří si pod slámou udělají pelíšek, i na to, že rostliny pod krytem nestihnou přirozeně zatvrdnout.
Holomráz, tedy mráz bez sněhové pokrývky, je pro jahodníky nebezpečnější než samotné nízké teploty. Sníh funguje jako přirozená peřina. Když chybí, mrzne přímo kolem korun. Odborníci z poradenské služby Univerzity v Nebrasce uvádějí, že zimní mulč výrazně snižuje poškození korun i květních pupenů. Velkou zátěží je také střídání mrazů a oblev, kdy se půda opakovaně rozpíná a smršťuje a trhá kořeny.
Co čím zakrýt:
Sláma je nejlepší základ. Je vzdušná, dobře izoluje a vejde se mezi řádky i kolem trsů. Vrstva 5 až 10 cm stačí. Seno poslouží také, nese ale semena plevele a po slehnutí drží vlhkost. Spadané listí použijte jen suché a nakypřené. Mokrá těžká vrstva přivolává hnilobu. Chvojí se hodí přímo přes řádky. Zachytí sníh a tolik nezapařuje. Bílá netkaná textilie slouží jako pohotová pojistka při ohlášeném holomrazu. Při oblevě ji odkryjte.
Běžnou českou zimu zvládnou zdravé záhonové jahodníky často i bez silného krytu. Mladé výsadby, oslabené rostliny a chladné polohy si ho ale zaslouží vždy. Na jaře sundávejte ochranu postupně, jakmile z korun začnou rašit nové listy a pominou silné mrazy.
Minnesotská univerzita jako orientační bod uvádí chvíli, kdy horních 5 až 10 cm půdy dosáhne zhruba 4,4 °C. Pozdní odkrytí oddálí sklizeň a sníží výnos. Část slámy nechte mezi řádky, kde potlačí plevel a v červnu podrží plody nad zemí. Jahody v truhlíku riskují nejvíc
Na balkonech a terasách je hrozba nejvyšší. Kořenový bal v nádobě nemá kolem sebe tunu zeminy, která by tlumila výkyvy teplot, a promrzá mnohem rychleji než na záhonu. Truhlíky proto přesuňte k chráněné zdi domu, do nevytápěného skleníku nebo garáže. Kde to nejde, obalte nádoby izolačním materiálem, třeba jutou, bublinkovou fólií nebo polystyrenem, a povrch zakryjte netkanou textilií. Samozavlažovací truhlíky skrývají ještě jednu past: zásobník s vodou je nutné před mrazem vyprázdnit, jinak hrozí, že voda zamrzne a kořeny zůstanou v ledu. Zalévání ale neukončujte úplně. Zeminu kontrolujte i v zimě, protože v suchém závětří vysychá nečekaně rychle.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková