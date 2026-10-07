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Pravda se má trochu vylepšit, říká Jakub Prachař. Táta David na něj práskl, že si vymýšlí jako Hrabal

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Dennívýzva
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Jakub Prachař přisoudil otci výrok o divadle, který David Prachař nikdy neřekl. Oprava přišla veřejně, a s přirovnáním k Bohumilu Hrabalovi.
Pravda se má trochu vylepšit, říká Jakub Prachař. Táta David na něj práskl, že si vymýšlí jako Hrabal

Pravda se má trochu vylepšit, říká Jakub Prachař. Táta David na něj práskl, že si vymýšlí jako Hrabal

Zdroj: Foto: NextFoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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