Pravá a levá ruka ďábla, FOTO: distr. AMC Pravá a levá ruka ďábla, FOTO: distr. AMC Pravá a levá ruka ďábla, FOTO: distr. AMC Pravá a levá ruka ďábla, FOTO: distr. AMC
Westernová komedie Pravá a levá ruka ďábla (1970) dorazila do českých kin až v roce 1993, tedy o čtrnáct let později než její volné pokračování Malý unavený Joe. Ústřední dvojice přitom mohla vypadat úplně jinak, roli pistolníka Trinityho totiž režisér původně nabídl Francu Nerovi. Před kamerou se ale nakonec sešli Bud Spencer s Terencem Hillem, který před úvodní scénou s fazolemi celý den hladověl. A mormonské miminko, které Trinity drží v náručí, hraje Hillův vlastní starší syn Jess. Roli pistolníka měl původně hrát někdo jiný
Líný, ale bleskový pistolník Trinity (Terence Hill) přijede do městečka, kde se pod šerifskou hvězdou skrývá jeho bratr Bambino (Bud Spencer), ve skutečnosti lupič na útěku. Oba nakonec spojí síly a brání mormonské osadníky před majorem Harrimanem (Farley Granger), který jim chce sebrat údolí.
Režisér Enzo Barboni, v titulcích podepsaný jako E.B. Clucher, nabídl roli Trinityho Francu Nerovi už při práci na westernu Django (1966) a v hlavních úlohách se původně počítalo s italskými herci Georgem Eastmanem a Pietrem Martellanzou, známým také pod jménem Peter Martell.
Role nakonec dostali Mario Girotti a Carlo Pedersoli, které diváci znají jako Terence Hilla a Buda Spencera. Po malých úlohách v italském historickém snímku Hannibal (1959) šlo už o jejich pátý společný film a čtvrtý western v hlavních rolích, přesto se mezinárodními hvězdami stali až teď.
Celodenní hladovka kvůli jediné pánvi fazolí
Úvodní scéna, v níž Trinity během chvilky spořádá plnou pánev fazolí, stála Hilla pořádnou dávku sebezapření. Aby jídlo zhltnul rychle a s přesvědčivou chutí, celých dvacet čtyři hodin před natáčením nic nejedl. Před stejnou hospodou se bratři na konci filmu loučí, jen podle postřehů diváků už nepůsobí jako fungující restaurace, ale zavřená a opuštěná.
Při natáčení měl Hill na place i rodinnou posilu. Do krátké scény s osadníky se totiž zapojil jeho syn Jess, kterého Trinity chová, a vedle nich stojí ještě další malé dítě. Štáb přitom pracoval od dubna do října 1970 v údolí Camposecco u italské obce Camerata Nuova na pomezí regionů Lazio a Abruzzo a také u španělské Almeríe.
Parodie na vážné westerny porazila svůj vzor
Snímek si utahoval z tehdy populárních spaghetti westernů a jeho anglický název They Call Me Trinity parodoval postavu Muže beze jména, kterou v polovině šedesátých let hrál Clint Eastwood. Přezdívky Pravá ruka ďábla pro Trinityho a Levá ruka ďábla pro Bambina, jehož jméno italsky znamená dítě, odkazovaly na jejich matku. Právě té totiž přezdívali „ďábel“ a v New Orleans vedla nevěstinec.
K typickým obrázkům ze snímku patří i dřevěné nosítko travois, na němž se Trinity líně nechává táhnout za koněm. Fotografie z této scény zdobily řadu filmových plakátů a ve skutečnosti takový rám historicky používali severoameričtí prérijní indiáni k tažení nákladu po zemi.
Komedie v kinech údajně vydělala víc než vážné westerny, které parodovala, a v Itálii odstartovala vlnu westernových komedií. V domácích kinech držela pozici nejnavštěvovanějšího italského filmu až do roku 1986. Do maďarských kin se film dostal v roce 1988, tedy o pět let dřív než k nám, a i tak tam prodal přes 1,38 milionu vstupenek a stal se největším hitem roku.
Po úspěchu v USA nasadili distributoři do amerických kin znovu i starší filmy Spencera a Hilla a jednomu z nich dokonce přidali do názvu slovo Trinity. Úvodní melodii po letech použil také Quentin Tarantino v závěru snímku Nespoutaný Django (2012).
Chyby v obraze odhalí pozorný divák
V závěrečné bitce vyjíždí do útoku dvanáct jezdců, v dalším záběru jich přibude a v samotné rvačce už jich pozorní diváci napočítají kolem padesáti. V táboře mormonů si zase Trinity po jídle nasadí klobouk se šňůrkou vzadu za hlavou, při odjezdu mu ale klobouk spadne se šňůrkou kolem krku. V jiné scéně s osadníky se vedle něj na provaze houpe průhledný džbán s vodou, hned po střihu už ale visí téměř bez hnutí.
Detaily utekly i u kostýmů a zbraní. Bambino nosí košili s náprsními kapsami na patentky. Samotné patentky do té doby sedí, na pánských košilích se ale ještě nenosily náprsní kapsy, které se objevily až po ústupu vest, dlouho po éře Divokého západu. Nepřesnost se vloudila dokonce do textu úvodní písně, která Trinitymu přisuzuje Colt ráže .45. Podle všímavých diváků totiž celý film používá revolver Griswold & Gunnison ráže .36 s hlavní z Coltu model 1851.
Stanice AMC vysílá Pravou a levou ruku ďábla 18. listopadu ve 12:10 a v repríze 20. listopadu v 9:25. Snímek je dostupný také online na platformách Telly, Vapet a SledovaniTV.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb).