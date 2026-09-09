Přátele točil pod vlivem, za léčbu utratil 190 milionů. Utajované záběry poprvé odhalí temnou pravdu o Chandlerovi

Seriál Přátelé (Friends) je obecně považován za jeden z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších sticomů všech dob. Matthew Perry k tomu významně přispěl – jeho legendární výkon v roli Chandlera Binga ho katapultoval mezi televizní hvězdy. Mimo kameru však herec tajně po desetiletí bojoval se závislostí na drogách a alkoholu.
Později veřejně mluvil o své závislosti a zasazoval se o léčbu a povědomí v této oblasti. O svých tragických zkušenostech napsal ve své knize v roce 2022 s názvem Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. V říjnu 2023 svůj
boj se závislostí prohrál a Netflix chce nyní uctít jeho památku v novém dokumentu Matthew Perry nad propastí (The One About Matthew Perry). Foto: NBC Foto: NBC Smutný herec pod vlivem
V letech 1994 až 2004 bavil diváky Matthew Perry ve 236 dílech jako Chandler Bing v kultovním sitcomu
Přátelé, který definoval devadesátky nejen v USA. V současnosti je stále oblíbený a na Kinoboxu má 87 %. Každodenní trable Chandler dokázal partičce odlehčit svým chytrým humorem a pro miliony lidí se stal nejoblíbenější postavou seriálu. V reálu však herec Matthew Perry měl těžší život.
Od čtvrnácti let byl závislý na alkoholu a po zranění i na lécích proti bolesti. Dále se uchýlil k tvrdším drogám, které komplikovaly i samotné natáčení Přátel. Jeho kolegové se snažili pomoct, ale neúspěšně. Do práce chodil pod vlivem a závislosti mu ničily zdraví. Za léčbu utratil přibližně 190 milionů korun, včetně 14 operací žaludku, 15 pobytů na odvykačce a terapií dvakrát týdně po dobu 30 let. Zúčastnil se přibližně 6 tisíc setkání Anonymních alkoholiků.
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Svůj dlouhodobý boj s psychickými problémy, depresí a závislostí netajil a pomáhal ostatním i ve spolupráci s Bílým domem. Před třemi lety byl však nalezen mrtvý ve vířivce. Příčinou smrti byla vysoká dávka ketaminu, opioidů, ischemická srdeční choroba a následné utonutí.
Foto: NBC Foto: NBC Foto: NBC
Když v říjnu 2023 ve věku 54 let zemřel v důsledku předávkování, svět truchlil nejen nad ztrátou komediální ikony, ale i nad ztrátou aktivisty, který chtěl pomoct lidem ve stejné situaci.
Co seriál představí
Tématem dokumentu bude hlavně odkaz herce, a to nikoliv pouze v hereckém odvětví, ale i v jeho filantropii. Promluví zde ti, kteří ho znali nejlépe – třídílný seriál zveřejní i rozhovor s Mie Perry Bowickovou (sestrou herce) a jeho nejlepšími přáteli. Dále se můžeme těšit na zatím nezveřejněné fotografie a videa ze soukromého archivu rodiny Perryových.
Dokument ukáže jeho cestu od vycházející komediální hvězdy až k Chandlerovi z Přátel. Vzpomínky od jeho nejbližších, kolegů, přátel a rodiny, kteří ho zbožňovali a podporovali, se budou prolínat s novými detaily o jeho soukromých bojích. Osobní sérii režírovala držitelka ceny Emmy Mary Robertson.
„Matthew Perry byl jedním z komediálních géniů naší doby. Díky svým mnoha filmovým, televizním a divadelním rolím a nezapomenutelnému ztvárnění postavy Chandlera Binga rozesmál miliony lidí. Pomohl nám navázat spojení a cítit se o něco méně osamělí. Dal nám také mnohem víc tím, že statečně hovořil o závislosti. Veřejnost však znala jen část jeho příběhu. Proto jsme se rozhodli seriál natočit, abychom lidem, kteří Matthewa znali a milovali, umožnili odhalit osobu skrývající se za celebritou,“ říká Mary Robertson.
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Mia Perry Bowick, hercova sestra, spisovatelka a psychoterapeutka se na dokument těší.
„Trvalo mi nějakou dobu, než jsem byla připravená sdílet svoje vzpomínky a to, jaké to bylo milovat Matthewa navzdory všem složitostem jeho života. Vidět ho jako svoji osobnost, ne jen jako Chandlera, a jen jako někoho, kdo bojoval se závislostí. Jako sestru mě formoval do toho, kým dnes jsem, do osoby, kterou se snažím být, a do práce, které jsem zasvětila svůj život. Matthew měl dobré srdce a velkorysého ducha a i ve svých nejtemnějších chvílích dokázal rozesmát a dát pocit, že je člověk milován. Doufám, že seriál přinese všem, kdo ho milovali, ať už osobně, nebo z dálky, hlubší pochopení toho, kým skutečně byl, a odkazu, který po sobě zanechal,“ okomentovala.
Třídílný dokumentární seriál Matthew Perry nad propastí (The One About Matthew Perry) bude mít na Netflixu premiéru 27. října. Foto: NBC Foto: NBC
Zdroje: Netflix, Kinobox, , Guardian What's on Netflix, Variety
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