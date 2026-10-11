Prasklý displej, který vyrobí umělá inteligence za pár sekund. Na Vinted a dalších bazarech tak kupující vymáhají peníze

První případy se objevily mezi prodejci na eBay. Podle Novinek a magazínu Mobify už se stejný trik rozšířil i k českým uživatelům. Podvodníci si nejčastěji objednávají oblečení nebo elektroniku a nejraději křehké dekorace, u kterých nikoho nepřekvapí, že cestu poštou nepřežily.
Proč podvodník tvrdí, že za škodu může vaše balení
Celý postup je jednoduchý. Zásilka dorazí a kupující se prodávajícímu ozve hned. Podle situace hlásí buď drobné poškození, nebo věc úplně rozbitou. Ke zprávě přiloží fotku, která na první pohled působí věrohodně: prasklý displej telefonu, roztržená látka, ulomené ouško od hrnku. Zboží přitom ve skutečnosti zůstalo v pořádku.
Falešný snímek nevyžaduje žádnou zručnost. Nástroj jako ChatGPT upraví fotografii za pár sekund tak, aby předmět vypadal zničený. Dřív k takové úpravě byly potřeba pokročilé grafické znalosti, dnes ji zvládne prakticky kdokoli několika kliknutími.
Pak přijde požadavek na vrácení části peněz, případně celé částky. Podvodník obvykle argumentuje tím, že se věc poškodila kvůli špatnému zabalení, a odpovědnost tím přesouvá na prodávajícího.
Poplatek za ochranu kupujících může na Vinted pomoci i podvodníkovi
Podle zkušeností uživatelů se podobné případy objevují hlavně tam, kde lidé prodávají použité věci. Typickým místem je Vinted, který je zaměřený na oblečení, i když se na něm dá prodat cokoli. Stejná taktika hrozí také na Marketplace, Aukru a dalších bazarech. Obchod na nich většinou probíhá přímo mezi dvěma soukromými lidmi a nikdo ho nekontroluje ani neřeší případné spory.
Vinted je v tomhle výjimkou, protože každý uživatel platí poplatek za ochranu kupujících. Když ale kupující pošle fotku zničené věci, podpora ji může uznat a peníze mu sama vrátit. Ochrana placená všemi uživateli tak v takovém případě slouží tomu, kdo podvádí.
Platforma ve své nápovědě před různými podvody varuje. Tento trik mezi nimi zatím neuvádí.
Tři stopy, které prozradí upravenou fotku
Obrázky upravené umělou inteligencí se dnes často poznávají těžko, drobné nedokonalosti v nich ale bývají. Praskliny mohou mít nepřirozený tvar. Stíny nemusí odpovídat světlu na snímku. Detaily na různých místech fotografie se navíc mohou mírně lišit.
Spolehlivější než zkoumat jeden snímek je chtít další důkazy. Nejlépe poslouží krátké video, na kterém je poškozený předmět vidět ze všech stran, protože video se upravuje výrazně hůř než jediná fotografie. Pomůže i několik snímků z různých úhlů. U nich stačí zkontrolovat, jestli poškození vypadá na všech stejně.
Další možností je požádat o vrácení zboží. Pokud je věc opravdu rozbitá, kupující by neměl mít důvod odmítnout. Kdo odmítne poslat zpět věc, která je podle něj k ničemu, dává prodávajícímu do ruky silný argument.
Kamera nad krabicí: jak si stav zboží pojistit ještě před odesláním
Na tento podvod funguje prakticky jen prevence. Než zboží odešlete, pořiďte několik fotek nebo krátké video, které zachytí jeho stav. Nejlépe zdokumentujete i samotné balení. Pokud pak dojde ke sporu, máte čím doložit, že věc odcházela v pořádku. Zároveň tím oslabíte nejčastější výmluvu podvodníků na špatné zabalení.
Někteří prodejci jdou ještě dál a natáčejí celý postup, od vložení produktu do obalu až po zalepení krabice.