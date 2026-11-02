Prasklina v kmeni nebolí a strom dál roste. Jenže jednu noc při větru spadne na dům. 7 příznaků, které zahrádkáři přehlížejí

Lípa u plotu raší každé jaro jako vždycky a ořešák za garáží nese úrodu. Pod kůrou se přitom může odehrávat úplně jiný příběh. Strom poraněné dřevo neopravuje tak, jak se hojí kůže. Poškozené místo chemicky ohraničí, uzavře a kolem něj nechá přirůstat nové vrstvy. Živá tkáň leží hlavně těsně pod kůrou a v mladším dřevě, proto koruna dostává vodu i živiny dál, zatímco starší nosné jádro může měknout a rozpadat se. Mechanika pádu je prostá. Strom selže ve chvíli, kdy síla rozhoupané koruny převýší pevnost kmene, větví nebo kořenů. Oslabený jedinec tu mez překročí dřív než zdravý soused, často v noci při nárazech, které by jindy bez potíží ustál.
Sedm varovných příznaků od kořenů až po korunu
Arboristické příručky amerických univerzit i českých odborníků se shodují na podobném souboru signálů. Pro zahradu u rodinného domu je lze shrnout do sedmi bodů:
Dutiny a hniloba. Plodnice hub nebo choroše u paty kmene, měkké dřevo, které se drolí pod prstem, mravenci usazení v ráně. Narušené kořeny. Nadzvednutá půda, trhliny v trávníku kolem kmene, odhalené či odumřelé kořeny, zhutněná zemina po stavbě. Nový náklon. Strom, který se loni držel rovně a letos se naklání, případně se jeho sklon zvětšuje. Velké suché větve. Bez listí, bez kůry, zavěšené v koruně po zlomu nebo lámavé při doteku. Praskliny v kmeni nebo ve větvení. Zejména u hlavní vidlice, kde se rozdělují dva silné kmeny. Čerstvé poškození. Následky bouře, mokrého sněhu, blesku, výkopu nebo nárazu techniky. Cíl v dopadové zóně. Dům, garáž, pergola, parkovací stání, dětský koutek či elektrické vedení v dosahu padajícího kmene.
Zahrádkáři tyto znaky míjejí z pochopitelného důvodu. Sledují listy, květy a plody, kdežto kořenový krček, půdu u paty kmene a spodní stranu silných větví už tolik ne. Vnitřní rozklad a kořenové vady navíc často zůstávají skryté úplně. A k tomu přistupuje psychologie: strom, který na místě stojí třicet let, působí jako jistota.
Jak rozeznat zrádnou prasklinu a čerstvý náklon
Trhlina v borce sama o sobě nic neznamená. Vážnější je, když zasahuje do dřeva, postupně se rozšiřuje, vede vodorovně nebo hluboko, případně se objevuje u hlavního rozvětvení. Mississippi State University upozorňuje, že prasklina doprovázená rozkladem nebo několik trhlin najednou představuje vysoké riziko. Nejhorší kombinaci tvoří trhlina procházející skrz celý kmen, viditelná ze dvou stran, nebo sousedící s dutinou či houbami.
Méně znepokojivě vypadá starší zacelená rána, kolem níž strom vytvořil pevný val hojivého pletiva a kde chybí dutina i náklon. Definitivní verdikt ovšem patří arboristovi, zvlášť pokud kmen může dopadnout na střechu.
Podobně je to se sklonem. Strom, který odjakživa roste šikmo za světlem a vytvořil si vyrovnanou korunu, bývá stabilní. Alarm by měl spustit náhlý pohyb celého stromu, typicky po vichřici, sněhové kalamitě nebo po výkopu. Na opačné straně, než kam se kmen naklání, pak bývá půda vyboulená či popraskaná a kořenový talíř se zvedá. Jednoduchá pomůcka: starý šikmý růst snese sledování, čerstvý posun vyžaduje okamžitou pozornost.
Zrada často přichází s odstupem. Bouře nebo stavební práce poškodí kořeny i vnitřní pletiva, ale následky se projeví až po měsících. Lesní služba amerického ministerstva zemědělství (USDA) uvádí, že dřívější poškození zvyšuje náchylnost stromu k selhání při další zátěži. Jednu vichřici tedy přečká, další už ne.
Pozor také na staré domácí recepty. Vyškrabávat ztrouchnivělé dřevo z dutiny nebo ji vyplňovat betonem se dříve dělalo běžně, dnes se od toho upouští. Zásah může porušit přirozené bariéry, kterými si strom poškozené místo ohraničil, a rozklad naopak urychlit.
Vítr, střecha pod korunou a souběh, který rozhoduje
Univerzální rychlost větru, při níž oslabený strom padne, neexistuje. Záleží na druhu, výšce a hustotě koruny, stavu kořenů, nasáklosti půdy i směru nárazů. Orientaci nabízí výstražný systém
ČHMÚ: silný vítr ohlašuje při nárazech nad 65 km/h, velmi silný nad 85 km/h a extrémně silný od 110 km/h. Pojišťovny zpravidla počítají s hranicí vichřice kolem 75 km/h. Defektní strom ale může selhat i hluboko pod těmito čísly.
Podle nás je proto důležitější jiná rovnice. Odborníci z amerického Morton Arboretum hodnotí riziko jako součet tří veličin: pravděpodobnosti, že strom selže, pravděpodobnosti, že něco zasáhne, a závažnosti následků. Stejná dutina znamená v remízku na kraji pozemku málo. Nad ložnicí, pergolou nebo autem zaparkovaným na noc nabývá úplně jiné váhy.
Nejnebezpečnější strom na zahradě tak nemusí vypadat mrtvě. Klidně může mít hustou korunu a zdravé listy. Rozhoduje souběh: prasklina nebo hniloba, k tomu sklon směrem k domu a vítr, který přijde ve špatnou chvíli. Jeden izolovaný příznak bývá řešitelný péčí, jejich kombinace patří odborníkovi.
Sledovat, volat arboristu, nebo jednat okamžitě
Pro rychlou orientaci poslouží jednoduché třídění:
Situace Co dělat Starší zacelená rána bez dutiny, houby či náklonu Sledovat, kontrolovat aspoň jednou ročně a po každé silné bouři Dutina, plodnice hub, hlubší prasklina, velké suché větve Objednat arboristu Nový náklon, zvedající se kořeny, prasklina s dutinou u domu, strom opřený o vedení Řešit okamžitě
Prohlídku svépomocí vedeme od země nahoru: nejdřív půda kolem kmene, kořenový krček a případné houby, pak kmen, rozvětvení a nakonec koruna. Vyplatí se ji zopakovat po vichřici, námraze, těžkém sněhu, výkopových pracích i po větším řezu.
Když si všimnete rozšiřující se praskliny nebo náhlého náklonu, nechoďte pod strom, přeparkujte auto mimo dosah kmene a nepouštějte do dopadové zóny děti ani psa. Velké větve neřežte sami. Stav nafoťte z bezpečné vzdálenosti, ideálně ne za větru. Při bezprostředním ohrožení domu, vedení nebo veřejné cesty volejte hasiče či obec.
Posouzení stojí méně, než by člověk čekal. Arboristická firma Bobr na stromě účtuje osobní konzultaci 900 Kč za hodinu, takže dvouhodinová návštěva vyjde na 1 800 Kč. Stromolezec.cz uvádí odborné posouzení s fotodokumentací za 500 až 2 000 Kč za strom podle složitosti. Přístrojová diagnostika, tahové zkoušky nebo rizikové kácení se naceňují individuálně. Kvalitu práce lze ověřit podle toho, zda se odborník řídí arboristickým standardem
AOPK ČR „Hodnocení stavu stromů“, případně podle certifikace ISA a referencí. Kácení, pojistka a odpovědnost majitele v Česku
Strom na vlastní zahradě nelze vždy jen tak porazit. Podle
Portálu veřejné správy je bez povolení možné kácet samostatně stojící strom s obvodem kmene do 80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, a zapojený porost do celkové plochy 40 m². Výjimku mají ovocné dřeviny v zastavěném území na pozemku vedeném jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pokud strom zřejmě a bezprostředně ohrožuje život, zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu, smí jít k zemi v havarijním režimu a úřadu se kácení oznámí dodatečně. Rizikový strom s počínající hnilobou ale do této kategorie automaticky nespadá.
Odpovědnost za škody posuzují soudy citlivě. Nejvyšší soud v rozsudku 25 Cdo 2508/2012 konstatoval, že vlastník nemusí za každou cenu vyloučit pád stromu, musí však postupovat s přiměřenou obezřetností. Zcela jinak vyzní spor, když majitel o závadném porostu věděl, byl upozorněn a nic nepodnikl. Takovou situaci řešilo rozhodnutí 25 Cdo 2471/2000, které dovodilo porušení prevenční povinnosti. Fotky, korespondence s arboristou a jeho doporučení se proto mohou stát klíčovým důkazem.
Ohledně pojistky platí, že krytí závisí na smlouvě a příčině pádu. Kooperativa řadí pád stromů mezi rizika pojištění rodinného domu, KB Pojišťovna u škod po větru ověřuje údaje ČHMÚ a doporučuje zdokumentovat i polámané stromy v okolí. Allianz upozorňuje, že při prokázané vině majitele jde škoda třetí osobě z pojištění odpovědnosti. Před sezonou bouřek se vyplatí zkontrolovat, zda smlouva zahrnuje nemovitost, vichřici s pádem stromu i odpovědnost.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková