Praha staví novou tramvajovou trať. Kolej spojí Libuši s Novými Dvory

Reklama
1 min
Praha staví novou tramvajovou trať. Kolej spojí Libuši s Novými DvoryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pražský dopravní podnik (DPP) uzavřel smlouvu s firmou OHLA ŽS na výstavbu nové tramvajové trati z Libuše na Nové Dvory. Cena zakázky činí 1,26…
6_tramvaj_pixabay_
Zdroj:
Reklama
Zápal plic nebo chřipka mohou seniory připravit o soběstačnost. Lékaři varují před otálením s návštěvou ordinace
Zápal plic, chřipka nebo jiná akutní infekce představují pro seniory výrazně větší hrozbu než pro mladší...
Na jihu Čech se staly dvě vážné nehody, při jedné řidič nepřežil
Tragická dopravní nehoda se v pátek brzy ráno stala u Lipanovic na Českobudějovicku. Krátce po čtyři třicet...
Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, žena, která byla tajně vysvěcená na kněze
V noci na čtvrtek zemřela v hospici v Rajhradě u Brna Ludmila Javorová. Bylo jí 94 let. Šlo o jednu z...
Pražský hrad změnil systém úklidu. Externistům stoupla mzda o třetinu
Pražský hrad, který loni navštívilo devět milionů lidí, má od letošního srpna nový systém úklidu. Správa...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Čínští hackeři pronikli do sítě bez přístupu k internetu a šmírovali ji celou dekádu. Vyhodit je bylo ještě těžší
Mobify.cz
dnes, 06:20
4 min
Co bude dál s Patrikem Kinclem? Souboj s Humburgerem může rozhodnout o další titulové šanci
MMAMAG.cz
dnes, 06:15
2 min
Experti označili 1 nejhorší druh rýže. Má ho ve spíži skoro každá česká domácnost
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:14
4 min
Falešná dršťková z hlívy ústřičné, která zahřeje, zasytí a chutí překvapí i milovníky klasické varianty
Cooky.cz
dnes, 06:13
4 min
Některé věci v odpadním potrubí nahánějí instalatérům hrůzu. Lidé je tam přesto bezmyšlenkovitě vyhazují každý den
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:12
2 min
Reklama
Ani radiátory, ani přímotopy. Na zimu 2026/27 se vrací tenhle způsob vytápění, který je 3x levnější a Češi ho milují
FVE.info
dnes, 06:11
3 min
Ani jogurt, ani majonéza. Do zeleninového salátu patří 1 surovina, kterou Turci používají po generace
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:04
3 min
Úspěšné ráno může začít obyčejnou sklenicí vody. Lékařka vysvětluje, jak jednoduchý návyk podporuje produktivitu i vnitřní rovnováhu
Zdravestravovani.eu
dnes, 06:02
2 min
V Kaplici začala stavba nového dálničního střediska. Obslouží D3 až k rakouské hranici
Budějcká Drbna
dnes, 06:01
2 min
Zraněný muž z fotografie u rozhlasu nalezen. Dodnes chodí se střelou v noze
HlídacíPes.org
dnes, 06:00
11 min
Reklama
Praha staví novou tramvajovou trať. Kolej spojí Libuši s Novými Dvory
Náš REGION
dnes, 06:00
1 min
Čepo naznačil, jak to chodí s výplatami v Oktagonu
MMAMAG.cz
dnes, 06:00
1 min
Pod hradem Houska je podzemí, kam nesmí ani průvodci. Oficiální důvod je bezpečnost. Neoficiální nikdo neřekne
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Ruská flotila vyráží do Arktidy: Nová hlídková loď Ivan Papanin a rostoucí napětí s NATO
Securitytech
dnes, 06:00
3 min
Rajčata ze zahrady chutnají jinak než z obchodu, ale jen do září. Kdo je zpracuje správně, bude je mít celou zimu jako čerstvé
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Reklama
Květ mění barvu z růžové na modrou přímo na stonku. Zapomenutá česká bylinka z lesa léčí kašel a dýchací cesty lépe než sirup
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
3 min
Dnes večer se žádná žena neodtrhne od televize: Ve 20:00 vysílá Nova nejromantičtější film všech dob
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
3 min
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Svačinky, které děti opravdu chtějí jíst. Hotové je budete mít během pár minut
Žena.cz
dnes, 05:59
Obyčejný ubrousek proměnila během několika desítek sekund v ozdobu slavnostní tabule. Výsledek vypadal jako mistrovské dílo
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:56
2 min
Reklama
Schick dal jasně najevo, že reprezentace je pro něj uzavřená záležitost. Vedení nároďáku o něm nechce mluvit
SportyŽivě
dnes, 05:52
4 min
Schranz v Slavii čeká na šanci a sbírá minuty z lavičky. V reprezentaci chce dokázat, že patří do základu
SportyŽivě
dnes, 05:51
3 min
Babiččin trik na svíčkovou funguje pokaždé. Stačí 1 lžíce do omáčky a chutná jako z hospody
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:47
3 min
Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky. Dva pásy ji dovedly až do UFC
MMAMAG.cz
dnes, 05:45
2 min
Žena porodila své dítě, zatímco byla připojena na ventilátor. Lékaři odvedli skvělou práci
Krasnezeny.eu
dnes, 05:42
2 min
Reklama
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:42
Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm
In-lifestyle.cz
dnes, 05:38
3 min
Výprava přišla do tábora jen pár hodin po odchodu záchrany. Burke a Wills zemřeli v pustině
VědaŽivě.cz
dnes, 05:38
3 min
Kolik si vydělá letuška nízkonákladové aerolinky? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat
Outdoor tipy
dnes, 05:33
4 min
Tyto neviditelné jedy v jídle nezničíte ani vařením. Snaha ušetřit na plesnivých potravinách se krutě nevyplácí
ChytřeNaTo.cz
dnes, 05:31
4 min
Reklama
Silnice a železnice jako obranný výdaj? A Česko vloni nesplnilo kritéria NATO
HlídacíPes.org
dnes, 05:30
4 min
Vuelta podle experta jasně zastínila Tour i Giro. Bez Pogačara bude MS úplně otevřené
SportWin
dnes, 05:30
2 min
Růžička proti Roušalovi v Oktagonu? Novotný vysvětlil, proč teď ne
MMAMAG.cz
dnes, 05:30
2 min
KVÍZ: Poznáte pracovní obor podle tří odborných výrazů? Zkuste kvíz profesního slangu a terminologie
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
1 min
Nejhorší hořčice z českých supermarketů. Češi ji kupují úplně ke všemu a neví, co obsahuje
ExtraInspirace
dnes, 05:30
3 min
Reklama
Julii Roberts se ulevilo: Pretty woman měla původně do romantické komedie daleko
Ternoviny
dnes, 05:30
4 min
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:30
Geniální trik na čištění spár mezi dlaždicemi. Vyhnete se zbytečnému drhnutí a stačí vám 1 věc z kuchyně
PrimaProstor.cz
dnes, 05:27
3 min
Kašlu na drahé bistro. Uvařila jsem oběd na celý týden a vyšel mě na 150 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:23
4 min
Nevyhazujte staré kuchyňské hodiny z ČSSR. Za tyhle modely dávají sběratelé i 60 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:20
4 min
Reklama
Reklama
Babiš rozlítil soudce slovy o "mafii". Vzkázali mu, ať mlčí, reakce přišla vzápětí
Tyto neviditelné jedy v jídle nezničíte ani vařením. Snaha ušetřit na plesnivých potravinách se krutě nevyplácí
Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm
Máte strach, padala na Třinec kritika. Pomsta na ledě? V šatně jsme se spíš zasmáli
Co když sex nechybí tělu, ale hlavě? 7 věcí, které ti dokážou libido vypnout ještě před ložnicí
Reklama
Reklama