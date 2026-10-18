Praha spouští projekt krizových dobrovolníků. Připraví je na mimořádné události

Praha spouští projekt krizových dobrovolníků. Připraví je na mimořádné událostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha spouští projekt krizových dobrovolníků. Připraví je na mimořádné událostiZdroj: Praha 7
Článek byl publikován 18.10.2026 05:30
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