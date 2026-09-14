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Praha slaví sto let od narození Arnošta Lustiga. Libeň chystá plastiku a výstavu

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Letošní rok patří v Libni Arnoštu Lustigovi. Spisovatel, jehož dílo se neodmyslitelně pojí s touto pražskou čtvrtí a její zaniklou židovskou obcí, by se…
3 lustig p8

3 lustig p8

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