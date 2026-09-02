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Praha řeší pátou, okružní linku metra. Povede ze Smíchova přes Žižkov do Letňan

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Okružní linka metra E, kterou Praha plánuje propojit části města mimo centrum, by v případě využití standardních tunelů vyšla podle odhadu na 220 miliard korun. Vést by měla ze Smíchova přes Pankrác, Bohdalec, Žižkov, Vysočany a Letňany do plánovaného severního terminálu vysokorychlostní železnice. Novinářům to dnes řekli zástupci města. Městští radní plánují příští týden schválit přípravu studie proveditelnosti, která prověří přesné parametry linky.
Praha řeší pátou, okružní linku metra. Povede ze Smíchova přes Žižkov do Letňan

Praha řeší pátou, okružní linku metra. Povede ze Smíchova přes Žižkov do Letňan

Zdroj: Jakub Horňák
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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