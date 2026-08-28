Praha prodlouží bezplatný bikesharing přes Lítačku o další dva roky, přibydou jízdy zdarma

Praha prodlouží bezplatný bikesharing přes Lítačku o další dva roky, přibydou jízdy zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hlavní silnice I/20 mezi Českými Budějovicemi a Plzní byla ve čtvrtek na několik hodin zcela uzavřena. U...
Český hydrometeorologický ústav dnes rozšířil bouřkovou výstrahu a upozornil, že v části Čech budou bouřky...
Při stavbě silničního obchvatu Břeclavi narazili archeologové na keltskou studnu, která podle odborných...
Hřbitov ve Slatinicích na Olomoucku se stal terčem vandalství. Mezi nedělním ránem a pondělním večerem zde...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →