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Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii, začít se má v roce 2028

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Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Žádost zahrnuje jak samotnou filharmonii, jejíž výstavba má podle posledních odhadů stát včetně vybavení asi 12,33 miliardy korun bez DPH, tak stavební úpravy okolí za dalších zhruba pět miliard korun bez daně. Město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později
Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii, začít se má v roce 2028

Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii, začít se má v roce 2028

Zdroj: Bjarke Ingels Group
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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