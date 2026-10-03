Praha, Konopiště i Sychrov si zahrají v hitu Netflixu. Poslední řada seriálu o císařovně Sisi má datum premiéry

Historické seriály diváci milují, není tedy divu, že toho Netflix využil a natočil sérii Císařovna o rakouské císařovně Sisi. Obě vydané řady se opravdu vydařily a měly úspěch po celém světě. Například druhá řada se dostala do TOP 10 nejsledovanějších seriálů rovnou v 84 zemích.
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Nyní se přiblížilo uvedení očekávané třetí řady, která bude zároveň poslední. Dobovou sérii má na svědomí showrunnerka
Katharina Eyssen, která se podílela i na režii a scénáři. Hlavní role ztvárnili Devrim Lingnau, Philip Froissant a Melika Foroutan. Na Kinoboxu si seriál Císařovna vysloužil skvělé hodnocení 75 %. Foto: Netflix Foto: Netflix Třetí řada se opět natáčela v Česku
Císařovna je vlastně s
Českou republikou doslova spojená. Při natáčení druhé řady došlo dokonce k vtipné události, kdy filmaři rozčílili kardinála Duku. Jak už bylo řečeno, talentovaná česká šperkařka Tereza Otáhalíková vytvořila pro císařovnu Sisi překrásnou korunu.
Natáčela se v Česku i třetí řada Císařovny? Samozřejmě, a to dokonce
61 natáčecích dnů. Filmaři tentokrát kromě barrandovských studií v Praze zavítali například na Malostranské náměstí, Bohnický hřbitov nebo pražskou Loretu. Dále natáčeli na zámcích Sychrov, Zbraslav, Zvířetice, Karlova Koruna a Konopiště. Také točili v chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, v Mochově, na Točníku a v Chlumci nad Cidlinou. Shrnutí 1. a 2. řady seriálu Císařovna
Rebelská bavorská princezna Alžběta (
Devrim Lingnau) okouzlí mladého rakouského císaře Františka Josefa ( Philip Froissant) a provdá se za něj. Po svatbě se však musí přizpůsobit přísné etiketě a pravidlům vídeňského dvora, což je pro ni nadlidský úkol. K tomu se ji snaží převychovat její tchyně Žofie ( Melika Foroutan) a na řadu přichází i manželské problémy. Alžběta proto tají své těhotenství a zvažuje zrušení manželství.
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Naštěstí je krize včas zažehnána a mladí manželé doufají, že si budou užívat rodinného štěstí, ale pak se nad Schönbrunnem začnou stahovat temná mračna a František Josef nečekaně čelí mocnému protivníkovi v Evropě. A samotná Alžběta je pod velkým tlakem, protože následník trůnu má co nejrychleji zajistit budoucnost říše.
Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix O čem bude 3. řada?
Po zničující válce se Sardinským královstvím se císař František vrací domů jako traumatizovaný muž, zatížený vinou za ztrátu tisíců mladých mužů na bojišti. Alžběta se mu snaží pomoci, vášnivě bojuje za své manželství a zároveň se zasazuje za to, co považuje za správné pro říši. Ale marně – odpor u dvora, manželova nevěra a její vlastní zhoršující se zdraví ji donutí opustit Vídeň a vydat se vstříc nečekanému dobrodružství.
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Na své cestě se setkává s vůdcem maďarské revoluce, hrabětem Andrássym (Dejan Bućin). Jejich setkání je okamžitě doprovázeno silnou intelektuální i fyzickou přitažlivostí. Téměř současně se Františkův bratr Maximilián (Johannes Nussbaum) vydává se svou ženou Marií (Josephine Thiesen) na velké dobrodružství – má nastoupit na císařský trůn v dalekém Mexiku. Nakonec se Alžběta musí rozhodnout, zda bude následovat své srdce, nebo raději zůstane věrnou císařovnou svému lidu.
Kdy bude 3. řada Císařovny na Netflixu?
První řada měla premiéru 29. září 2022 a druhá 22. listopadu 2024. Zdá se tedy, že si Netflix v tomto případě oblíbil podzim, protože i tentokrát sází na podobný čas.
Třetí řadu Císařovny diváci budou moct zhlédnout na Netflixu od 12. listopadu.
Zdroje: About Netflix, Czech Film Commission, Kinobox, What's on Netflix
Hodnocení na
Kinoboxu: 75 %