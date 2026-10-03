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Praha, Konopiště i Sychrov si zahrají v hitu Netflixu. Poslední řada seriálu o císařovně Sisi má datum premiéry

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Německá historická série Císařovna (The Empress) byla pro Netflix trefou do černého, protože obě vydané řady měly velký úspěch. Nyní vyšlo najevo, kdy bude mít premiéru třetí řada, která je zároveň i poslední. O sérii je známo, že se natáčela také v tuzemsku. Česká šperkařka Tereza Otáhalíková pro S
Praha, Konopiště i Sychrov si zahrají v hitu Netflixu. Poslední řada seriálu o císařovně Sisi má datum premiéry

Praha, Konopiště i Sychrov si zahrají v hitu Netflixu. Poslední řada seriálu o císařovně Sisi má datum premiéry

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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