Praha je druhým nejméně dostupným místem pro koupi bytu v Evropě. Předstihla ji jen albánská Vlora

Praha je druhým nejméně dostupným místem pro koupi bytu v Evropě. Předstihla ji jen albánská VloraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 13.10.2026 12:47
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