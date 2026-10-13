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Praha je druhým nejméně dostupným místem pro koupi bytu v Evropě. Předstihla ji jen albánská Vlora

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Praha se propadla na druhou příčku evropského žebříčku nejméně dostupného bydlení. Zatímco loni na pořízení standardního nového bytu o 70 metrech čtverečních stačilo 15…
byty-byt-bydleni-praha

byty-byt-bydleni-praha

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 12:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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