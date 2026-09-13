Praha dá za pozemky na Zbraslavi a v Lipencích 81 milionů. Chystá park SoutokPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha dá za pozemky na Zbraslavi a v Lipencích 81 milionů. Chystá park Soutok
Na Rašínově nábřeží už přibývají nové lavičky z masivu. Lidé si na ně mohou sednout mezi železničním mostem...
Mohlo by se zdát, že v době stále dokonalejších digitálních technologií patří filmový pás už jen do...
Na budově v pražské Bartolomějské ulici, v níž se evidovali v letech 1942 a 1943 Romové a Sintové před...
Pražští strážníci opakovaně kontrolují problémová místa. Zaměřují se na stanice metra, parky, okolí...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →