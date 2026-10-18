Praha a Středočeský kraj podepsaly s Českými drahami rekordní smlouvu za 165 miliard korun

Praha a Středočeský kraj v pátek podepsaly s Českými drahami historicky největší dopravní zakázku v tuzemské železniční historii. Třicetiletá smlouva na provoz příměstských vlaků má hodnotu 165 miliard korun. Slavnostní podpis proběhl ve Zkušebním centru VUZ Velim na Kolínsku, kde budou nové soupravy testovány.
Pro Středočeský kraj jde o první takto soutěžený kontrakt. Jak uvedla hejtmanka Petra Pecková ze STAN, dříve se smlouvy s dopravci uzavíraly vždy přímo, bez výběrového řízení. Cílem soutěže bylo zajistit cestujícím modernější a pohodlnější dopravu. Vlaky Pražské integrované dopravy přepravovaly loni na území kraje denně 202 000 lidí, přičemž v dopravní špičce jde přibližně o 25 000 cestujících za hodinu.
Smlouva počítá s pořízením desítek nových velkokapacitních elektrických souprav, jejichž počet by mohl výhledově vzrůst až na 133. Postupně nahradí část dosluhujících jednotek CityElefant. Každá souprava nabídne nejméně 380 míst k sezení, cestující se mohou těšit také na bezdrátové nabíjení telefonů, přehled o obsazenosti jednotlivých vozů či lepší mobilní signál. Počítá se i s proměnlivým počtem míst pro kola podle ročního období.
Nové vlaky podle místopředsedy představenstva Českých drah Jiřího Ješety zásadně rozšíří kapacitu příměstské dopravy. „Z nějakých 30 000 sedadel se dostáváme na 45 000 sedaček, které budeme nově nabízet právě v té intenzivní příměstské dopravě," vysvětlil Ješeta. Příměstské vlaky dnes v závislosti na ročním období přepravují 150 000 až 170 000 lidí denně, před deseti lety to bylo zhruba o polovinu méně.
V první fázi investují České dráhy do nových elektrických jednotek EMU 400 přibližně 20 miliard korun. Pokud se provoz rozšíří na další tratě, například na letiště nebo do Mladé Boleslavi, může celková investice do samotných vlaků přesáhnout 40 miliard korun. Kraj a Praha se budou na financování celé zakázky podílet rovným dílem.
Důležitým přínosem má být podle středočeského radního pro dopravu Petra Boreckého ze STAN také spolehlivost provozu. Díky novým soupravám vzniknou rezervy, které dnes téměř neexistují. „To znamená, že by se pak už neměly stávat ty případy, jako se stávají dneska, že klekne jedna souprava a dominově se vám to promítá do všech spojů v průběhu dne," popsal Borecký.
Třicetiletá délka smlouvy vyplynula z konzultací s evropskými výrobci vlaků. Dlouhý horizont má umožnit rozložit vysoké investice a přilákat co nejširší okruh zájemců z celé Evropské unie. O zakázku se kromě Českých drah ucházel i RegioJet s nabídkou 183,65 miliardy korun, Arriva se do soutěže zapojila, ale konečnou nabídku nepodala.
Přípravy tendru začaly v roce 2022, výběrové řízení kraj spustil v únoru letošního roku a konečné nabídky dopravci podali v červnu. Uzavření smlouvy schválili zastupitelé Středočeského kraje a vedení Prahy začátkem září. Výběr výrobce nových vlaků, jímž se stala Škoda Group, napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže švýcarská společnost Stadler. Borecký nicméně zdůraznil, že spor mezi výrobcem a Českými drahami se kraje přímo netýká a dopravce odpovídá za to, aby nové vlaky byly k dispozici ve smluveném termínu v roce 2030.
Zdroj: autorský text / ČTK