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Praha 8 promění zanedbaný prostor u metra Ládví za 109 milionů korun

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Prostranství u kulturního domu na sídlišti Ďáblice se dočká zásadní proměny. Radnice Prahy 8 vybrala v architektonické soutěži vítěze, který navrhne novou podobu tohoto…
Ládví – vizuál

Ládví – vizuál

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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