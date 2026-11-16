Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Praha 6 koupila pumptracky za 2,6 milionu bez soutěže. V Litvínově stejný dodavatel neuspěl kvůli ceně

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvě města, podobná investice, ale rozdílný přístup k veřejným penězům. Praha 6 objednala dvě pumptrackové dráhy za téměř 2,6 milionu korun přímo od vybrané…
dsc_1419_6cf2b724a7

dsc_1419_6cf2b724a7

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:47

Reklama
Další články z Náš REGION
Plná Letná proti 4:36
Plná Letná proti 4:36
U Holína na Jičínsku se srazila tři auta, jedna žena nepřežila
U Holína na Jičínsku se srazila tři auta, jedna žena nepřežila

Odpolední srážka tří aut na silnici I/16 u Holína na Jičínsku si vyžádala jeden lidský život a několik...

Pardubická Brána borců míří do finále rekonstrukce, hotovo má být do Vánoc
Pardubická Brána borců míří do finále rekonstrukce, hotovo má být do Vánoc

Pardubická Brána borců, součást letního stadionu prvoligového fotbalového klubu, prochází závěrečnou fází...

Na autobusové zastávce se zeptala na spoj, místo odpovědi dostala pěstí
Na autobusové zastávce se zeptala na spoj, místo odpovědi dostala pěstí

Nečekanou a brutální reakci zažila seniorka v karvinské městské části Hranice. Když na autobusové zastávce...

Požár rodinného domu v Uničově si vyžádal lidský život
Požár rodinného domu v Uničově si vyžádal lidský život

Devět jednotek hasičů zasahovalo v neděli ráno u požáru rodinného domu v Uničově na Olomoucku. Z hořící a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.