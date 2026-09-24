Praha 13 zahájila stavbu školy pro více než tisíc dětí, projekt připravil FINEP

Praha 13 zahájila stavbu školy pro více než tisíc dětí, projekt připravil FINEPPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Botanická zahrada Teplice otevřela výstavu sklípkanů, která potrvá do 11. října. Jde o druhý ročník, první...
Na Opavsku se letos do konce srpna stalo 14 nehod s elektrokoloběžkami, při nichž bylo lehce zraněno 15...
Od ledna 2030 budou na regionálních tratích Pardubického kraje jezdit výhradně vlaky Českých drah....
Tragická dopravní nehoda si v úterý večer vyžádala lidský život na Vsetínsku. Ve Lhotě u Vsetína přejela...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →