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Praha 13 zahájila stavbu školy pro více než tisíc dětí, projekt připravil FINEP

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Ve čtvrti Západní Město v Praze 13 odstartovala výstavba nové základní školy. Slavnostní položení základního kamene proběhlo 23. září za účasti vedení městské části…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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