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Praha 13 slavnostně otevřela novou mateřskou školu Švestka

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Městská část Praha 13 slavnostně otevřela novou mateřskou školu Švestka v Thomasově ulici v Britské čtvrti. Do tří nově otevřených tříd nastoupilo celkem 66…
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