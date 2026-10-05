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Praha 10 zahájila prodej vstupenek na druhý Myslivecký bál Oty Pavla

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Praha 10 zahájila prodej vstupenek na druhý ročník Mysliveckého bálu Oty Pavla. Uskuteční se v sobotu 7. listopadu 2026 od 17:00 do 22:00 hodin…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:30

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