Pracujete z domova? Kvůli tomuhle 1 přešlapu můžete dostat výpověď, i když práci poctivě odvedete

Stačí, když je práce hotová včas a bez chyb? Jedna zkušená právnička ze Španělska si to myslela, dokud jí po více než čtvrt století u stejného zaměstnavatele nepřišla výpověď. U práce z domova totiž hraje velkou roli i to, kdy a s jakým souhlasem ji děláte.
Výpověď obstála u dvou soudů
Vrchní soud Baleárských ostrovů letos 14. července potvrdil, že firma svou dlouholetou zaměstnankyni propustila oprávněně. Už předtím rozhodl stejně i pracovní soud v Palmě.
Podle její obhajoby byla práce odvedená, jen z jiného místa, a nejpřísnější možný trest proto pokládala za nepřiměřený. Za výpovědí podle ní navíc stála pomsta za dřívější spory mezi firmou a jejími příbuznými, a tak chtěla, aby soud výpověď prohlásil za neplatnou.
Přečtěte si také: Důchodci v Česku můžou na energiích ušetřit i 480 Kč. Ještě víc jim ale přinese tahle 1 věc
Soudci v jejím jednání viděli promyšlený krok, ke kterému se během jediného měsíce uchýlila devětkrát, přestože vnitřní předpisy firmy znala. Dlouhou praxi ani to, že za celou dobu nedostala jediný kázeňský trest, jako polehčující okolnost neuznali. K potvrzení výpovědi jim stačilo devět neschválených dnů mimo kancelář, takže rodinné spory do výsledku nijak nezasáhly.
Dva schválené dny, devět dalších bez svolení
Právnička nastoupila v roce 1998 do instituce, která spolupracuje se španělským systémem sociálního zabezpečení. K práci z domova jí firma vyhradila pondělky. Jakákoli výměna dne v kanceláři za den doma podléhala předchozí žádosti a schválení nadřízeným. Tenhle postup jí nebyl cizí, protože o přesun jednoho dne už dřív sama žádala.
Na srpen 2024 jí zaměstnavatel schválil práci z domova ve dnech 19. a 26. srpna. Doma ale zůstala i devět dalších pracovních dnů, které měla podle rozpisu strávit v kanceláři, a svolení si k tomu předem nevyžádala.
Přečtěte si také: Kdo pracuje v důchodu, dostane za každý rok práce přidáno 1,5 % k penzi. Má to ale 1 háček, o kterém většina seniorů netuší
Firmu na to upozornila kontrola docházky. Pro kancelářské dny platilo, že se příchod i odchod evidují přímo na místě, ona však oba údaje vyplňovala ve firemní aplikaci na domácím počítači. Z výpisu pak bylo vidět devět kancelářských dnů bez jediného příchodu do budovy a stejná aplikace tak posloužila jako důkaz proti ní. Výpověď dostala začátkem října 2024.
Výpis z docházky ukázal devět kancelářských dnů, kdy zaměstnankyně do budovy vůbec nepřišla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Co platilo Co udělala Dny práce z domova běžně pondělí, v srpnu 2024 schválené dny 19. a 26. srpna doma zůstala i devět kancelářských dnů Výměna kancelářského dne za den doma jen po předchozí žádosti a se souhlasem nadřízeného o svolení nežádala Evidence docházky v kancelářských dnech příchod a odchod se zapisovaly přímo na místě oba údaje vyplňovala ve firemní aplikaci na domácím počítači Jak je to s prací z domova v Česku
Španělský rozsudek se týká jednoho konkrétního případu a tamních pravidel, české soudy by podobný spor řešily podle našeho práva. Zákoník práce v paragrafu 317 stanoví, že práce na dálku je možná jen na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Výjimkou je situace, kdy práci na dálku vyžaduje opatření úřadů. I tehdy ji zaměstnavatel smí nařídit jen písemně, na nezbytně nutnou dobu a jen u práce, která to dovoluje. V dohodě se obvykle určuje, odkud zaměstnanec na dálku pracuje a v jakém rozsahu.
Pokud zaměstnanec poruší pracovní povinnosti, v případném sporu posuzuje soud, jak vážný prohřešek to byl a zda opravňoval k výpovědi. Přihlíží přitom k okolnostem konkrétního případu. Jak pro E15 vysvětlila advokátka Gabriela Donati, ani podrobné rozdělení prohřešků ve vnitřním předpisu firmy soud nezavazuje.
Přečtěte si také: Důchodci dostanou od ledna 2027 jen 304 Kč navíc. Stát jim to chce vynahradit jednorázovou částkou, o které většina seniorů neví Raději se zeptejte předem
Pokud potřebujete prohodit den v kanceláři za den doma, domluvte se s nadřízeným dopředu. Nejlépe písemně, třeba krátkým e-mailem, abyste měli jeho souhlas později čím doložit. Vyplatí se také vědět, co přesně stojí ve vaší dohodě o práci na dálku, tedy odkud a v jaké dny smíte pracovat.
Zdroje: https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/jurisprudencia/una-abogada-es-despedida-por-teletrabajar-nueve-dias-en-agosto-sin-autorizacion-de-la-empresa/, https://talent24h.okdiario.com/?p=23793, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#p317, https://www.epravo.cz/top/clanky/dohoda-o-praci-na-dalku-home-office-116985.html, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/kdy-hrozi-vypoved-ze-strany-zamestnavatele-co-rika-zakonik-prace-1413267, https://advokatnidenik.cz/2023/08/07/novela-zakoniku-prace-nastoli-nova-pravidla-pro-praci-na-dalku/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/vypoved-po-26-letech-prace-kvuli-home-office/