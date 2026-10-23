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Pračka se sama vyčistí od nečistot a zbytků prášku, stačí stisknout tato 2 tlačítka najednouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Mezi tlačítky na pračce bývá jedna funkce, kterou spousta lidí za celé […]
Pračka se sama vyčistí od nečistot a zbytků prášku, stačí stisknout tato 2 tlačítka najednou
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 23.10.2026 06:31
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