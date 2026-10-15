Prací prášek stojí 200 Kč, náhrada z koupelny a kuchyně vyjde na 15 Kč. Prádlo je stejně čisté, jen je potřeba znát správný poměr

Neděle večer, buben plný ručníků a z krabice od prášku se vysype jen pár zrnek. Drogerie mají zavřeno a do pondělního rána zbývá jedna várka, kterou je potřeba vyprat. V takové chvíli pomůže spíž a koupelna. Lžíce nastrouhaného jádrového mýdla, hrst soli a ocet do máchání stačí na jednu běžnou náplň. Podle našeho přepočtu cen z října 2026 vyjde taková dávka zhruba na 15 Kč. Za tu cenu si ovšem kupujete pouze jedno praní, žádnou zásobu na měsíc. Kdy domácí receptura obstojí, jak ji správně dávkovat a kde je lepší po kupovaném prášku sáhnout, ukazují čísla i zkušenosti výrobců praček.
Kolik stojí domácí prací dávka v roce 2026
Výchozí bod je obyčejný regál v supermarketu. Persil Deep Clean Universal na 20 praní se podle srovnávače Heureka prodává zhruba za 128 až 210 Kč. Běžná nabídka kolem 200 Kč dělá asi 10 Kč za jedno praní, letošní srpnová akce za 179,90 Kč dokonce 9 Kč. Kdo ale prášek nemá, musí naráz zaplatit za celé balení.
Domácí náhrada se skládá z položek, které leckde už leží ve skříni. Dohledali jsme aktuální ceny a přepočítali je na jednu dávku:
Surovina Cena v obchodě Množství na praní Cena za dávku Jedlá kamenná sůl 9,50 až 9,90 Kč / 1 kg 1 až 2 polévkové lžíce 0,20 až 0,40 Kč Jádrové mýdlo Jelen 36 až 45 Kč / 200 g 1 lžíce (5 až 10 g) 0,90 až 2,30 Kč Bílý ocet 10 % od 33 Kč / 1 l 240 až 480 ml 7,90 až 15,80 Kč
Nejdražší složkou je překvapivě ocet. Na 15 Kč se dostanete s přibližně 360 ml bílého octa, vrchovatou lžící mýdla a dvěma lžícemi soli. U menší dávky octa spadne cena k 9 Kč. Ještě skromnější rozpočet nabízí obyčejný kvasný lihový ocet, který se v akci prodává za 15,90 Kč za litr. S ním přijde celé praní na 6 až 8 Kč, jde však o jiný výrobek než desetiprocentní bílý ocet z drogerie.
Esenciální olej do výpočtu nepatří. Dodává jen vůni, prací účinek nemá a kupovat ho kvůli jednomu praní nedává smysl.
Správné dávkování: mýdlo, sůl a ocet podle velikosti náplně
Hlavní práci odvede mýdlo. Uvolňuje mastnotu a nečistoty z vláken a nejlépe funguje v zásaditém prostředí. Vybírejte čisté jádrové nebo prací mýdlo bez krémů, peelingových zrníček, barviv a výrazné parfemace. Jelen uvádí přes 68 % nebarveného mýdla a výrobce ho přímo doporučuje na prádlo i přepírání skvrn. Posloužit může také jednoduché marseillské mýdlo. Kosmetické kostky s pečujícími oleji raději nechte u umyvadla, protože na tkanině ulpívají a zanechávají film.
U mýdla záleží i na jemnosti nastrouhání. Hrubé hobliny se ve vodě rozpouštějí pomalu, proto použijte nejjemnější stranu struhadla. Sůl hraje v receptu doprovodnou roli a ocet nastupuje až v závěru. Naše doporučení pro různé náplně:
Malá náplň (3 až 4 kg): ½ až 1 lžíce mýdla, 1 lžíce soli, 120 až 240 ml octa do máchání Běžná náplň (5 až 6 kg): 1 lžíce mýdla, 1 až 2 lžíce soli, zhruba 240 ml octa Plná náplň, ručníky: 1 až 1,5 lžíce mýdla, 2 lžíce soli, 240 až 480 ml octa
Teplotu volte podle štítku. Běžnému oblečení vyhovuje 40 °C, ručníkům a povlečení 60 °C. Ve studené vodě se mýdlo rozpouští špatně a na látce zůstávají jeho zbytky. Směs si nejlépe rozumí s bavlnou, smíšenými materiály a utěrkami. Vlnu, hedvábí, funkční membrány a jemné sportovní oblečení perte raději jen ve speciálních přípravcích.
Bezpečné pořadí do pračky a na co si dát pozor
Mýdlo a ocet se vzájemně ruší. Kyselina oslabuje zásadité mýdlo, a kdyby se setkaly už při hlavním praní, výsledek by utrpěl. Proto záleží na pořadí:
Mýdlo nasypte do zásobníku na prášek, případně přímo do bubnu na začátku programu. Sůl vhoďte rovnou do bubnu k prádlu. Ocet nalijte do přihrádky na aviváž, aby se uplatnil až při závěrečném máchání. Esenciální olej volitelně v množství maximálně šesti kapek, rozmíchaný v octu.
Ocet v máchání spláchne zbytky mýdla, minerální povlak i část pachů. Klasickou aviváž nahrazuje jen zčásti, protože vlákna neobaluje změkčující vrstvou. Prádlo po něm vyjde svěží, nikoli však nadýchané jako po kupovaném přípravku.
Nejpřísnější pravidlo se týká bělidla. Ocet se nikdy nesmí potkat s chlórovým přípravkem. Výrobce praček GE ve svém návodu k pračce výslovně varuje, že spojení bělidla s kyselinou uvolňuje jedovatý plyn.
Opatrnost se vyplatí i kvůli spotřebiči. Firma Whirlpool zase upozorňuje, že kyselost octa může při častém používání narušovat gumová těsnění a hadice. Jednorázové praní pračku nezničí. Pravidelné nalévání půllitru octa už ale představuje jiné zatížení. U soli chybí přímé stanovisko výrobců, proto podle nás platí rozumná zásada: prát hned, slaný roztok nenechávat stát v bubnu a přidat extra máchání. Pozor i na pěnu, protože podle GE přemíra prostředku v pračce časem vyvolává zápach.
Esenciální oleje mohou podráždit kůži nebo spustit alergickou reakci. U dětského oblečení, citlivé pleti a alergiků je proto rovnou vynechte.
Lehce nošené prádlo zvládne, zažrané skvrny už ne
Tričko nošené jeden den, pyžamo nebo povlečení vyjdou po domácí dávce čisté a voňavé. Problém nastává u mastnoty, potu, trávy, kečupu nebo dlouho odkládaného prádla ze sportu. Proč, vysvětluje
American Cleaning Institute: moderní prášek kombinuje povrchově aktivní látky, změkčovače vody a enzymy cílené na konkrétní typy nečistot. Persil k tomu přidává kyslíkové bělidlo a optické zjasňovače.
Kuchyňská směs se opírá prakticky jen o mýdlo a kyselý oplach. Sůl nemá vlastnosti tenzidů ani enzymů, takže na bílkovinné a tukové skvrny nestačí. Americký web Classic Bells, který se domácím mýdlovým směsím dlouhodobě věnuje, otevřeně přiznává, že slabě dávkovaná receptura zvládne lehčí prádlo, ale nahromaděný kožní maz, zbytky jídla a mastnou špínu účinně neodstraní.
Další potíž přináší tvrdá voda, jaká teče v mnoha českých regionech. Mýdlo se v ní váže s vápníkem a na tkanině i v pračce zanechává šedavý povlak. Kdo bydlí v oblasti s tvrdou vodou, měl by domácí dávku brát čistě jako záplatu na jeden večer a přidat extra máchání.
Podle nás je proto namístě střízlivé dělení. Pro nouzové vyprání lehce ušpiněného prádla domácí směs plně dostačuje a ušetří okamžitý výdaj 200 Kč. Na pravidelné praní celé rodiny, pracovní oděvy a zarputilé skvrny kupovaný přípravek nadále vede.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková