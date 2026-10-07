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Práce na zahradě je příjemnější než dřina ve fitcentru a funguje stejně

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Podzim už tradičně patří k období, kdy zahrádkář sbírá nejvíce odměn za péči, kterou od jara zahradě věnoval. Příroda člověka ráda zkouší, ale nakonec ho vždy odmění. Pobyt na čerstvém vzduchu s pořádným protažením celého těla je přesně to, co vám udělá dobře.
Práce na zahradě je příjemnější než dřina ve fitcentru a funguje stejně

Práce na zahradě je příjemnější než dřina ve fitcentru a funguje stejně

Zdroj: alicja neumiler / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:55

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