Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do vánočního cukroví a bude křehké ještě v lednu

Kdo po Novém roce sáhl do krabice s cukrovím a vytáhl sušenku, která se místo křupnutí jen ohnula, ví, jak velké je to zklamání. Ve starých rodinných receptech přitom často figuruje nenápadný bílý prášek, který se z dnešních kuchyní pomalu vytrácí. Říká se mu amonium a babičky pro něj chodily do drogerie.
Zázrak od něj čekat nemůžete a dlouhou trvanlivost sám nezajistí. Pomáhá ale tomu, aby pečivo vyšlo z trouby suché a lehké, a to je pro dlouhé skladování ten nejlepší začátek. Zbytek práce pak udělá správná dóza.
Patří jen do tenkého těsta
Nejlépe si amonium rozumí s plochým cukrovím, které z trouby vyjde tenké. Perníčky, zázvorky nebo tenké sušenky mají tak slabou vrstvu těsta, že z nich čpavek během pečení vyprchá a po vychladnutí o něm nikdo neví.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 4 Kčs a ležel v každém kuchyňském šuplíku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 290 000 Kč Amonium se hodí do tence vyváleného těsta na perníčky a sušenky, ze kterého čpavek během pečení vyprchá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Buchtu nebo dortový korpus s ním péct nezkoušejte. V silné vrstvě těsta by čpavek zůstal uvězněný a hotový moučník by jím byl cítit.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Nízké, tence vyválené pečivo Vysoké moučníky Hodí se amonium? ano ne Typické příklady perníčky, zázvorky, tenké sušenky buchta, dortový korpus Co se stane se čpavkem během pečení vyprchá zůstane uvězněný v silné vrstvě těsta Výsledek po vychladnutí o něm nikdo neví hotový moučník je cítit čpavkem Proč s ním sušenky křupou déle
Amonium se do práce pustí teprve v rozpálené troubě. Teplem se rozloží na oxid uhličitý, vodní páru a čpavek a tyto plyny těsto zevnitř nadzvednou. Unikající plyny po sobě nechají v těstě spoustu jemných pórů a těmi z pečiva během pečení odchází i voda.
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Srovnávací pokus americké redakce America’s Test Kitchen dopadl ve prospěch amonia. Cukrové sušenky kypřené amoniem měly vzdušnější a křupavější strukturu než stejné sušenky s práškem do pečiva. Chyběla jim i příchuť připomínající mýdlo, se kterou se u běžných kypřidel občas setkáte.
V Německu se amonium pod názvem Hirschhornsalz dodnes přidává do perníků a spekulatiusů. Tamní kuchařské weby ho doporučují mimo jiné proto, že vánoční pečivo s ním vydrží déle.
Plechovka rozhodne o zbytku
I perfektně upečená sušenka změkne, když ji necháte ve vlhku. Křupavé druhy proto ukládejte do plechové dózy, která je chrání před vlhkým vzduchem. Nemíchejte je s měkkým nebo plněným cukrovím, protože každý druh potřebuje jiné podmínky a vlhčí kousky by sušenky rozmočily.
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Na balkon odnáší vánoční zásoby spousta rodin, jenže prosinec tam krabicím klid nedopřeje. Jednou přijde obleva s vlhkým vzduchem, jindy tuhý mráz, po kterém sušenky při rozmrazení zvláční. Bezpečnější je suchá místnost, kde se netopí a kde se teplota ani vlhkost skoro nemění.
Německý web Utopia počítá u cukroví z křehkého těsta uloženého v chladu a suchu se třemi až čtyřmi týdny, u perníků dokonce až se třemi měsíci. Sušenky upečené v polovině prosince tak při dobrém uložení klidně přečkají Nový rok.
Sůl z jeleního rohu
Starší generace znají amonium také jako cukrářské droždí, jelení sůl nebo salajku. Za všemi názvy se skrývá hlavně hydrogenuhličitan amonný, který se ve složení potravin označuje kódem E503. Pekaři s ním pracovali dávno předtím, než se rozšířila jedlá soda a prášek do pečiva. Původně se získávalo z rohoviny a dalších zvířecích materiálů, odtud starý název sůl z jeleního rohu. Dnes se vyrábí chemicky.
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Sáček amonia seženete hlavně v drogeriích a v e-shopech pro cukráře. Otevřené balení přesypte do sklenice s pevným víčkem a schovejte do suché a tmavé skříňky. Na vzduchu a ve vlhku totiž prášek postupně ztrácí sílu.
Malá dávka a dobře větraná kuchyň
Amonium nesypte od oka, vždycky ho zvažte. Doporučené dávky se v receptech dost liší, kuchařské weby obvykle uvádějí 10 až 20 gramů na kilogram mouky a některé rady jsou ještě opatrnější. Na menší domácí várku tak stačí opravdu malé množství a vždy je lepší držet se konkrétního receptu.
Obvyklý postup vypadá takto:
Prášek nejdřív rozmíchejte v troše studené vody nebo mléka. Na lžičku amonia stačí zhruba lžíce tekutiny. Teprve potom ho zapracujte do těsta. Chladné by měly být i ostatní suroviny. Na kynutí čekat nemusíte a těsto můžete zpracovat hned. Při pečení pootevřete okno nebo zapněte digestoř, protože se kuchyní rozline ostrý zápach čpavku. Výpary z trouby zbytečně nevdechujte. Přečtěte si také: Ani mouka, ani škrob. Guláš bude hustý jako v hospodě, když do něj na konci přidáte 1 věc ze spíže
Bavorský zemský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin upozornil, že amonium výrazně podporuje vznik akrylamidu, nežádoucí látky, která se tvoří při pečení. Čím tmavší pečivo, tím víc ho obsahuje, proto cukroví vytáhněte z trouby, jakmile zezlátne.
Zdroje: https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/toxische_reaktionsprodukte/acrylamid/ue_2016_acrylamid_lebkuchen.htm, https://www.americastestkitchen.com/how_tos/6284-what-is-bakers-ammonia, https://www.lecker.de/hirschhornsalz-traditionelles-backtriebmittel-50277.html, https://utopia.de/ratgeber/hirschhornsalz-zusammensetzung-verwendung-und-nachteile_166993/, https://utopia.de/ratgeber/plaetzchen-richtig-aufbewahren-so-bleiben-sie-lange-gut_883309/, https://energozrouti.cz/clanek/pri-jake-teplote-skladovat-cukrovi-aby-nezvlhlo-ani-neztvrdlo-cukrarky-maji-jasno, https://www.apetitonline.cz/jak-na/kyprici-prasek-jedla-soda-nebo-amonium-velky-prehled-kypridel-tipy-kdy-je-pouzit, https://kuchynelidlu.cz/recept/jak-nakyprit-testo-drozdi-prdopec-nebo-amonium, https://www.receptyonline.cz/gastro-pojem/amonium/, https://www.jaktak.cz/jak-upect-cukrovi-s-amoniem-recept.html, https://www.liana.sk/cs/259-salajka-kyprici-prasek-babicek, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-se-pece-s-cukrarskym-drozdim-navod/