Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a lívance budou nadýchané jako z pouti

Voní po másle a skořici, na okrajích jsou zlatavé a uvnitř tak nadýchané, že se skoro rozplývají v puse. Přesně takové lívance si spousta lidí pamatuje z poutí a z nedělních snídaní u babičky. Doma z toho ale často vyjde placka, která zůstane nízká a gumová. Nezáleží přitom na drahé pánvi ani na tajném poměru mouky. Celý rozdíl obstará jedna levná surovina, kterou máte nejspíš právě teď doma ve spíži.
Ta jedna lžička je obyčejná jedlá soda
Kypřidlo, po kterém naše prababičky sahaly dávno předtím, než se v obchodech běžně prodával prášek do pečiva, je jedlá soda. Odborně jde o hydrogenuhličitan sodný, bílý prášek, který dnes většina domácností schovává spíš na úklid. Do lívancového těsta ho stačí opravdu málo, klidně jen špetka až lžička, a přesto odvede velký kus práce. Těsto po něm zjemní a nezůstane tuhé, chuť lívanců přitom zůstane úplně stejná.
Do lívancového těsta stačí přidat špetku až lžičku jedlé sody. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hlavní výhodou je, že jde o levný trik, který zvládne úplně každý bez droždí a bez čekání na vykynutí. Sodu koupíte v každém obchodě s potravinami a doma vydrží dlouho.
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Za nadýchané těsto můžou drobné bublinky, které ho zevnitř nadzvednou. U pravých pouťových lívanců je vytváří droždí, tedy živé kvasinky, které ale potřebují svůj čas na vykynutí. Jedlá soda dokáže těsto provzdušnit mnohem rychleji, jen potřebuje pomocníka. Jakmile se potká s něčím kyselým a s tekutinou, rozjede se reakce, při které se uvolňuje oxid uhličitý. Právě ten uvízne v těstě jako spousta malých bublin a lívance díky nim narostou.
Bez kyselé složky soda jen tiše leží v mouce a nic se neděje. S ní se těsto během chvilky prokládá vzduchem a na pánvi pak roste pěkně do výšky.
Kefír nebo pár kapek citronu sodu nastartují
Nejjednodušší cesta je vsadit na kyselou mléčnou složku. Když těsto zaděláte na kefíru, podmáslí nebo zakysané smetaně, soda se v něm rozběhne sama a žádnou další kyselinu už dodávat nemusíte. Kysané mléčné výrobky navíc lívancům dodají jemnost a příjemně svěží chuť.
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Pokud máte doma jen sladké mléko, přidejte do těsta pár kapek citronové šťávy nebo trošku jablečného octa. Kyselinka sodu spolehlivě nastartuje a chuť po citronu ani po octě v hotových lívancích nepoznáte, protože jde o množství, které se v těstě ztratí.
Následující tabulka shrnuje, čím sodu v těstě spustíte:
Základ těsta Co udělat Kefír, podmáslí nebo zakysaná smetana Soda se rozběhne sama, další kyselinu už dodávat nemusíte. Sladké mléko Přidejte pár kapek citronové šťávy nebo trochu jablečného octa. Přidejte ji úplně nakonec a hned smažte
Právě tady se rozhoduje o úspěchu. Soda začne reagovat okamžitě, jakmile se potká s kyselou složkou. Když ji zamícháte do těsta hned na začátku a mísa pak stojí půl hodiny na lince, bublinky stihnou vyprchat a na pánvi už není co nadzvednout.
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Sodu proto sypte až nakonec, do hotového těsta, a lívance pusťte na rozpálenou pánev nebo do lívanečníku prakticky hned. U kynutého těsta se vyplatí nechat ho v teple pořádně nabobtnat, u čerstvě přidané sody platí spíš pravidlo rychlé ruky.
Těsto se sodou patří na rozpálenou pánev hned po zamíchání, dokud v něm zůstávají bublinky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. S množstvím to nepřehánějte
Víc sody vyšší lívance neudělá. Když jí dáte moc, těsto sice vyskočí, jenže v něm zůstane nepříjemná mýdlová pachuť, která celý zákusek pokazí. Na běžnou dávku těsta bohatě stačí zhruba jedna lžička, u menšího množství klidně jen čtvrtka až půlka. Orientačně platí, že na jeden hrnek mouky připadá asi čtvrt lžičky sody.
Kdo si chce být jistý, může sodu spojit s troškou prášku do pečiva. Prášek už totiž kyselou složku obsahuje v sobě a spustí ho samotná tekutina a teplo z pánve. Soda je z těch dvou silnější, takže jí vždycky stačí výrazně méně. Spojení obou kypřidel je pojistka pro těsto, které by samotná soda nadzvedla jen málo.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/livance-a-livanecky-s-drozdim-i-kypricim-praskem/, https://varimedobroty.cz/recept/nadychane-kefirove-livance/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/palacinky-livance-koblihy-20200718.html, https://magazin.recepty.cz/clanky/prasek-do-peciva-a-jedla-soda-vite-jaky-je-mezi-nimi-rozdil-a-jak-je-spravne-pouzivat-1844.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/palacinky-jedla-soda/