Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina

Kynutý houskový knedlík je v české kuchyni malou zkouškou dovednosti. Stačí drobnost v postupu a z receptu, který minule vyšel na jedničku, se vyklube tuhý váleček připomínající spíš cihlu. Starší generace na to měla jednoduchou pojistku, na kterou moderní recepty skoro zapomněly. Najdete ji nejspíš v lednici.
Tajemství z lednice: vepřové sádlo
Hledanou surovinou je obyčejné vepřové sádlo. Hospodyně ho zamíchávaly do kynutého knedlíkového těsta jako pojistku proti sražení. Uvařené šišky si díky němu udržely objem a jejich střídka vyšla lehčí a vzdušnější. Sádlo bylo v kuchyni dostupnější než máslo, takže trik prakticky nic nestál.
Kdo se obává, že příloha bude vonět po vepřovém, může být klidný. Sádlo se v těstě chuťově ztratí a zůstane po něm jen účinek na strukturu.
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Máslo a olej postupně sádlo z receptů vytlačily. Svou roli sehrály obavy ze živočišných tuků i to, že se doma škvaří čím dál méně. Pro kynuté těsto je to ale škoda, protože právě tady umí malé množství sádla udělat viditelný rozdíl.
Kolik ho přidat a kdy
V nadpisu stojí lžička, osvědčené recepty ale počítají spíš s jednou lžící na běžnou dávku těsta, nanejvýš se dvěma. Při dvojnásobné dávce mouky počítejte i s dvojnásobkem sádla. Stačí opravdu málo. Větší dávka tuku by naopak kynutí spíš brzdila.
Nejlépe se osvědčuje sádlo rozpuštěné a jen vlažné, protože horký tuk by spařil droždí. Vmíchejte ho až v závěru hnětení. Kdyby se tuk dostal k mouce hned na začátku, zbrzdil by vznik lepkové sítě, která těsto drží pohromadě a umožňuje mu kynout.
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Při hnětení se tuk rozetře po celém těstě a vytvoří tenkou vrstvičku kolem bílkovin z mouky. Lepek se pak nepropojí do tak pevné struktury a těsto zůstane poddajné na dotek. Kvasinky během kynutí uvolňují plyn a vláčné těsto se pod jeho tlakem ochotně rozpíná a bublinky si v sobě udrží. Po uvaření z nich zbudou drobné póry, díky kterým je plátek knedlíku tak lehký, že se při krájení skoro nadnáší.
Sádlo se vyplatí i tomu, komu knedlík zbude na zítřek. Tuk v těstě pomáhá držet vodu, a odložené plátky proto ani druhý den tak rychle neoschnou a zůstanou měkké.
Bez sádla doma? Poslouží máslo
Máslo funguje jako plnohodnotná náhrada, takže po něm klidně sáhněte, když sádlo nepoužíváte nebo vám zrovna došlo. Změkčující účinek obstará tuk jako takový. Máslo navíc přinese svou jemnou vůni, která ke koprové nebo rajské omáčce sedne výborně.
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Zkusit můžete i kompromis, tedy směs másla a sádla, kterou naše babičky rády používaly v buchtách a koláčích. Máslo v takové směsi dodá aroma a sádlo se stará o to, aby pečivo zůstalo měkké a křehké. V knedlíkovém těstě se dá postupovat podobně.
Poslední krok rozhoduje o objemu
I dokonale zadělané těsto se může po vaření srazit. Knedlík vytažený z vody je uvnitř plný vodních par, a když ho necháte chladnout vcelku, zkondenzují přímo ve střídce, která zvlhne a sesedne se. Proto postupujte v tomto pořadí:
Propíchání a krájení nití ještě za tepla chrání vzdušnou střídku knedlíku před sesednutím. Ilustrační foto. Zdroj: Vero Lova / Pexels. Jakmile knedlík vylovíte, udělejte do něj vidličkou nebo špejlí řadu vpichů. Rozmístěte je rovnoměrně od jednoho konce šišky k druhému, aby pára odešla ze všech míst stejně. Potom ho položte na dřevěné prkénko. Dřevo nasaje vodu, která ze spodku šišky odkapává, takže spodní strana nerozmokne. Na plátky ho dělte, dokud je teplý, nití nebo strunovým kráječem. Tenké vlákno projde těstem hladce a vzdušnou střídku nepomačká.
Sádlo v těstě a rychlé propíchnutí se navzájem doplňují. První dodá knedlíku jemnou strukturu a druhé ji ochrání, než se dostane na talíř.
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Zdroje: https://www.lifee.cz/jidlo/houskove-knedliky-jako-od-babicky-s-nasimi-tipy-budou-nadychane-a-lehke-jako-pericko_67138.html, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/3235/nejcastejsi-chyby-pri-priprave-houskovych-knedliku-cela-vajicka-spech-a-maly-hrnec.html, https://www.umimeporadit.cz/tajemstvi-starych-ceskych-receptu-proc-se-do-kynuteho-testa-pridava-lzice-sadla, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/kynute-testo-maslo-sadlo-nebo-olej/, https://fresh.iprima.cz/magazin/11-tipu-od-profi-pekaru-se-kterymi-se-kynute-testo-vzdycky-povede-373561, https://www.apetitonline.cz/jak-na/nadychane-houskove-knedliky-jako-od-babicky-s-video-navodem-je-zvladne-i-zacatecnik, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/babiccin-trik-na-nadychane-knedliky-diky-sadlu/