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Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a bramboráky nasáknou míň oleje

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Málokdo má rád bramboráky, které jsou těžké, rozmáčené a plné tuku. Přitom stačí málo, aby placky zůstaly tenké, křupavé a zlatavé. Naše prababičky znaly jednoduchý trik, který nemá nic společného...
Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a bramboráky nasáknou míň oleje

Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a bramboráky nasáknou míň oleje

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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