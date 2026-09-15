Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a bramboráky nasáknou míň oleje

Málokdo má rád bramboráky, které jsou těžké, rozmáčené a plné tuku. Přitom stačí málo, aby placky zůstaly tenké, křupavé a zlatavé. Naše prababičky znaly jednoduchý trik, který nemá nic společného s hromadou mouky ani s nekonečným ždímáním brambor. Do těsta přidávaly jednu malou lžičku obyčejné suroviny, kterou má doma úplně každý.
Tajemstvím je obyčejný ocet
Tou surovinou je ocet. Zní to možná překvapivě, ale právě lžička octa v bramborákovém těstě dokáže to, o co se marně snažíme přidáváním mouky nebo strouhanky. Placky pak nasáknou znatelně méně tuku a zůstanou příjemně křupavé.
Nemusíte kvůli tomu kupovat nic speciálního. Postačí obyčejný kvasný ocet, a pokud máte doma jen jablečný, klidně sáhněte po něm. S jablečným octem navíc ucítíte v pozadí lehkou ovocnou notu. Na konkrétním druhu octa ale vůbec nezáleží, poslouží jakýkoliv, který máte po ruce.
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Za vším stojí obyčejná chemie. Škrob v bramborách v kyselém prostředí reaguje a při zahřátí se chová jinak. Placka se na pánvi dřív zpevní, udrží pohromadě a nerozpadne se. Do sebe navíc nasákne mnohem míň tuku než placka z těsta bez octa.
Bramborák se díky tomu propéká rovnoměrně, takže nemusí plavat v hlubší vrstvě oleje. Kyselé prostředí zároveň zpomaluje tmavnutí nastrouhaných brambor. Těsto tak nezešedne a hotové placky mají krásnou zlatavou barvu místo nevzhledné šedi.
Kolik ho přidat, aby to nebylo cítit
Množství octa je opravdu malé. Do běžné mísy těsta stačí jedna čajová až polévková lžíce podle toho, kolik brambor jste nastrouhali. Při větší dávce už kyselá chuť prorazí, takže zůstaňte u jedné lžíce.
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Ocet zamíchejte do strouhané hmoty co nejdřív, ještě než začne pouštět vodu, a krátce promíchejte. Kyselina se tak rovnoměrně rozprostře a začne pracovat dřív, než stihnete rozpálit pánev. Chuť po octu v hotovém bramboráku nepoznáte, cítit bude jen česnek a majoránka.
Vymačkejte vodu a placky přestanou sát tuk
Ocet sám o sobě dělá hodně, ale bez dalšího kroku to nestačí. Hlavním důvodem, proč bramboráky bývají mastné, je přebytečná voda v těstě. Když z nastrouhaných brambor dostanete co nejvíc tekutiny pryč, placky při smažení nasají výrazně méně tuku.
Strouhanou hmotu zabalte do čisté plátěné utěrky a pořádně z ní vyždímejte šťávu. Nevylévejte ji ale hned. Necháte-li ji pár minut stát, na dně se usadí bílá vrstva škrobu. Ten vraťte zpět do těsta, protože funguje jako přirozené pojivo, díky kterému placky drží pohromadě a nepotřebují tolik mouky.
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Roli hraje také to, jaké brambory zvolíte. Nejlépe poslouží starší moučnaté odrůdy varného typu C. Obsahují víc škrobu a méně vody, takže se lépe spojí a nerozpadají se. Rané a salátové brambory jsou naopak vodnaté a placky z nich vycházejí mastnější.
Na bramboráky se nejlépe hodí starší moučnaté brambory varného typu C, které mají víc škrobu a méně vody. Ilustrační foto. Zdroj: Matthias Zomer / Pexels.
Rozdíl mezi vhodnými a nevhodnými bramborami shrnuje následující tabulka:
Druh brambor Škrob a voda Výsledek Starší moučnaté odrůdy varného typu C více škrobu, méně vody placky se lépe spojí a nerozpadají se Rané a salátové brambory vodnaté placky vycházejí mastnější Přečtěte si také: Ani mouka, ani vejce. Bramborové šišky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou má doma každý
Poslední díl skládačky je samotné smažení. Olej nechte před smažením řádně rozehřát a placky dělejte spíš tenké. Když bramboráky vložíte do vlažného oleje, nasáknou ho mnohem víc. Hotové placky nechte krátce odkapat na papírovém ubrousku a servírujte je nejlépe hned horké a křupavé.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/bramboraky-ocet-tuk/, https://www.apetitonline.cz/jak-na/bramboraky-bez-mouky-bramborovy-skrob, https://www.toprecepty.cz/clanky/11722-bramborovy-skrob-je-tajnou-zbrani-dokonalych-bramboraku/, https://www.vlasta.cz/recepty/recept-krupave-bramboraky-triky-pivo/, https://uplanetu.cz/tenhle-trik-s-cezenim-testa-u-bramboraku-fakt-funguje-a-nejsou-mastne/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/recept-na-bramborak-ocet/