Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této levné suroviny do těsta na vdolky a nikdy nenasáknou olej

Usmažíte vdolky, na první pohled vypadají dokonale a za pár minut z nich na talíři prosákne mastný flek. Přesně tomu se dá zabránit, a to ještě dřív, než vůbec rozpálíte pánev. Naše prababičky měly jednoduchou pojistku, kterou stačilo zamíchat rovnou do těsta. Nestojí skoro nic a v hotovém pečivu po ní nezůstane ani stopa.
Tajemství se jmenuje rum
Tou levnou surovinou je obyčejný rum. Do těsta na vdolky i koblihy se ho přidává jen trocha, klidně lžička až lžíce na celou dávku, a smažené pečivo pak nenasákne tolik tuku. V kuchařských kruzích se tahle vychytávka předává po generace a v praxi se pořád osvědčuje. Rum jednoduše zamícháte do těsta spolu s ostatními tekutými surovinami, žádný zvláštní postup navíc nepotřebujete.
Nemusíte kvůli tomu otevírat drahou lahev. Postačí levný tuzemák nebo jakákoliv čirá lihovina, takže vás jedna dávka vyjde na pár korun. Chuť rumu ve výsledku nepoznáte, protože jde o malé množství, a při smažení se navíc úplně vypaří.
Přečtěte si také: Tenhle zbytek nikdy nelijte do dřezu. Většina Čechů to dělá roky a netuší, co tím způsobuje Proč lžička alkoholu zabere
Celé kouzlo je ve fyzice smažení. Alkohol se v horkém tuku odpařuje rychleji než voda a páry, které z těsta unikají, tlačí olej ven a brání mu nasát se dovnitř. Výsledkem je vdolek, který je nadýchaný a přitom zůstane suchý.
Zároveň platí, že se alkohol při smažení beze zbytku odpaří. V hotovém pečivu tedy žádný nezůstává a bez obav ho nabídnete i dětem. Rum navíc těsto lehce nakypří a pomůže mu déle vydržet čerstvé, takže vdolky nezatvrdnou hned druhý den.
Bez správně rozpáleného tuku ani rum nepomůže
I to nejlepší těsto nasákne olej, pokud smažíte při špatné teplotě. Jakmile se vdolek ponoří do dostatečně rozpáleného tuku, jeho povrch se během pár vteřin zatáhne do pevné zlatavé slupky a olej se pak k vláčnému středu prakticky nedostane. Rakouská gastro odbornice Martina Hohenlohe proto radí hlídat si hranici kolem 170 stupňů.
Přečtěte si také: Maminka nevěřila, že tuhle svíčkovou vařím úplně bez smetany. Na nedělním obědě si všichni přidávali a recept jsem posílala i tetě
S množstvím tuku přitom nešetřete. Pečivo v něm musí plavat a nesmí se dotýkat dna hrnce. Ve studeném nebo málo rozpáleném oleji se těsto tukem naopak prosákne a vdolky zůstanou tuhé a mastné.
Osvědčí se i jeden jednoduchý fígl:
jakmile vdolky spustíte do tuku, pánev ihned zakryjte poklicí; zadržená pára pečivo nadzvedne, takže uvnitř hezky nabude a zůstane vzdušné; zhruba po třech minutách poklici sundejte; každý vdolek šetrně obraťte, ať zezlátne i z druhé strany. Vykynuté těsto je půlka úspěchu
Druhou podmínkou je pořádně vykynuté těsto. Kynuté těsto na koblihy a vdolky odpočívá celkem třikrát a při smažení ještě naroste. Když ho dáte na pánev nedokynuté, pečivo se potápí, je tuhé a mastné, upozorňuje redaktorka časopisu Apetit Kateřina Kočičková.
Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe Bez pořádně vykynutého těsta zůstanou vdolky tuhé a mastné i s rumem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vsaďte na hladkou mouku. Má hodně lepku, dobře se zpracovává a krásně kyne, díky čemuž budou vdolky lehké. Hrubá mouka se pro smažené pečivo nehodí, ta patří spíš do vařených jídel.
Proč to znaly už naše babičky
Smažené vdolky a koblihy k nám patří hlavně od masopustu, kdy se jimi lidé zásobovali před postní dobou. Samotný název vdolek pochází od vdolkovníku, staré pánve s důlky, ve kterých hospodyně pečivo připravovaly. Chytré fígle, jak ho udělat pěkně křehké a nemastné, se pak předávaly z generace na generaci.
Jedna rada nakonec. Hotové vdolky pokládejte na papírovou kuchyňskou utěrku, která z nich odsaje přebytečný tuk. Spolu se lžičkou rumu v těstě tak doma připravíte pečivo, které je nadýchané, zlaté a příjemně suché.
Přečtěte si také: Tohle nikdy neohřívejte v mikrovlnce. Vypadá to neškodně, ale odborníci před tím varují
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/dokonale-koblihy-jak-na-to, https://www.toprecepty.cz/clanky/8152-nadychane-koblihy-s-kremem-do-testa-patri-rum-a-spousta-vajec-zakladem-je-dobre-nakynute-testo-vysledek-nadchne-vsechny/, https://www.recepty.cz/rady-a-tipy/jak-smazit-koblihy-a-vdolky, https://www.kucharkaprodceru.cz/masopustni-koblihy-recept/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/nadychane-koblizky/