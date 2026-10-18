Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do těsta na cukroví a vydrží měkké až do Štědrého dne

Pár dní před Vánoci otevřete plechovku s perníčky a místo vláčného kousku vám pod zuby zakřupe něco, co připomíná cihlu. Mezi pamětnicemi přitom koluje rada, která tomu má zabránit dávno předtím, než cukroví vůbec přijde do krabice. Začíná totiž už u mísy s těstem.
Kousek jablka v krabici je až druhá pomoc
Nejznámější rada zní jednoduše. Ke ztvrdlému cukroví se do krabice přiloží kousek jablka nebo krajíc čerstvého chleba a během několika dní z nich perníčky natáhnou vodu. Pozor jen na bílkovou polevu, která se při přímém kontaktu s vlhkým ovocem nebo pečivem rozpouští. Vlhčit má navíc smysl jen do chvíle, než kousky povolí, protože přebytečná vlhkost v zavřené krabici snadno vede k plísni.
Samotné uložení hraje velkou roli:
do nádoby patří vychladlé kousky, nádoba má dobře těsnit, aby z kousků vlhkost neunikala do vzduchu vysušeného topením, mezi řady cukroví se hodí vložit pečicí papír. Přečtěte si také: Ani drátěnka, ani chemie. Připálený hrnec bude zase lesklý díky 1 věci, kterou máte ve spíži
Ani vláčné kousky čerstvě vytažené z trouby nezůstanou úplně beze změny a v dóze se časem trochu zpevní. Ve správně uložené krabici se jim ale měkkost během krátké doby vrátí.
Jablko je ovšem záchrana pro cukroví, které už vyschlo. Starší generace se snažily, aby k tomu vůbec nedošlo, a klíčovou roli v tom hrál obyčejný med.
Med byl v perníku dřív než cukr
Evropské kuchyně si dlouho vystačily s medem jako hlavním sladidlem. Třtinový cukr se v nich prosadil až později a řepný ještě po něm. Úplně první perníky se obešly zcela bez cukru, stačila jim žitná mouka, med a koření. Těsto pak kvasilo třeba i řadu měsíců, díky čemuž hotové pečivo vydrželo dlouho k jídlu.
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V Čechách se perník zmiňuje už v roce 1335, kdy se o Vánocích prodával v Turnově. Tradiční perník se dodnes peče ze dvou těst a základ prvního tvoří mouka a horký med ve stejném množství. Než se k němu přimíchá druhé těsto, odpočívá v chladu dva až šest týdnů.
Proč s medem cukroví nevysychá
Med tvoří z velké části dva jednoduché cukry, fruktóza a glukóza. Každá jejich molekula k sobě dokáže připoutat několik molekul vody. Běžný cukr obsahuje tytéž dvě složky, jenže pevně spojené do sacharózy, a v této podobě poutá vodu slaběji.
Pekaři proto med řadí mezi takzvané humektanty, tedy látky, které na sebe vážou vlhkost a jen neochotně ji pouštějí. Těsto díky tomu méně vysychá v troubě a hotové cukroví pak i během týdnů čekání na svátky. Pečivo slazené medem tak zůstává vláčné déle než to, do kterého přišel jen bílý cukr.
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Rozdíl mezi medem a běžným cukrem přehledně shrnuje tabulka:
Vlastnost Med Běžný cukr Složení z velké části fruktóza a glukóza tytéž složky pevně spojené do sacharózy Vázání vody každá molekula připoutá několik molekul vody vodu poutá slaběji Vláčnost pečiva těsto méně vysychá, pečivo zůstává vláčné déle pečivo zůstává vláčné kratší dobu než s medem Med v troubě rychleji tmavne
Cukry z medu se v horku barví do hněda ochotněji než obyčejný cukr. Americká organizace National Honey Board proto pekařům doporučuje snížit teplotu trouby až o 25 stupňů Fahrenheita, tedy zhruba o 14 °C. Medové cukroví pak nezhnědne dřív, než se stihne propéct.
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Ještě větší chybou je nechat plech v troubě příliš dlouho. Perníčky z trouby vytáhněte, dokud jsou ještě vláčné a zároveň dost pevné na to, aby po lehkém zmáčknutí prstem nezůstal důlek. Tmavší barva za tu cenu nestojí, protože přesušené kousky už žádné skladování nezachrání.
Medové perníčky hnědnou v troubě rychleji, proto se pečou při nižší teplotě a z trouby se vytahují včas. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik medu dát, aby vydrželo do Štědrého dne
Kdo chce trik vyzkoušet na svém oblíbeném receptu, může začít lžičkou. Je to ale jen ten nejmenší krok, protože účinek roste s množstvím. Recepty na perníčky, které mají být měkké hned po upečení, počítají s výrazně větší dávkou a obvykle se v nich objevují dvě až šest lžic medu.
Tekutý med, který jde snadno nabrat lžící, se do těsta přimíchá rovnou. Pokud už zcukernatěl, vyplatí se ho nejdřív zlehka ohřát, aby se rovnoměrně promíchal s ostatními surovinami.
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S příliš skromnou dávkou medu vycházejí perníčky spíš tvrdé. Na jejich vláčnosti se kromě medu podílí i tuk, obvykle máslo.
Zdroje: https://www.bakingbusiness.com/articles/34673-honey-boosts-the-image-of-baked-foods, https://www.ipm.org/show/amomentofscience/2019-09-13/oldest-sweetener-freshest-bread, https://www.denik.cz/gastronomie/ihned-mekke-pernicky.html, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-nejlepsi-recepty-na-medove-pernicky-vcetne-rad-a-tipu-na-zdobeni-40304110, https://cs.wikipedia.org/wiki/Perník, https://cs.wikipedia.org/wiki/Med, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-recept-na-milovske-pernicky-ktere-jsou-hned-mekke-40498385, https://www.denik.cz/gastronomie/pernicky-mekke.html, https://sita.sk/byvaniehrou/makke-pernicky-ktore-sa-rozplyvaju-na-jazyku-zvladnete-ich-aj-v-zdravsej-fitness-verzii/