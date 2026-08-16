Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do sklenice a marmeláda nezplesniví ani po roce

Domácí rybízovou marmeládu si schováte do spíže a po pár měsících ji otevřete i s plísní na povrchu. Přesně téhle chvíli se dřív hospodyně uměly vyhnout jedním drobným krokem navíc, který dělaly úplně automaticky a bez drahé chemie. Stačila jim jedna lžička obyčejné tekutiny z domácího baru a k tomu vědět, kam přesně plíseň útočí.
Slabé místo každé sklenice je hladina a víčko
Když se v zavařenině objeví plíseň, málokdo tuší, odkud se vzala. Vinu nenese špatný recept ani laciné ovoce. Spory plísní se do sklenice dostanou vzduchem a usadí se tam, kde mají nejlepší podmínky: na hladině, na vnitřní straně víčka a v tenké vrstvě vzduchu, která pod víčkem vždycky zbude.
Právě na tenhle jediný citlivý bod babiččin trik míří. Neřeší celý obsah sklenice, ale přesně to místo, kde kažení skoro vždycky začíná. A na to pověstná lžička bohatě stačí.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, kterou znaly už naše babičky a vydrží desítky let Tou tajnou lžičkou je alkohol
Tekutinou, na kterou hospodyně přísahaly, je alkohol. Nejčastěji tuzemský rum, poslouží ale i slivovice nebo obyčejná vodka. Použití je jednoduché. Papírovým ubrouskem namočeným v alkoholu pečlivě otřete okraj hrdla a vnitřek víčka těsně před uzavřením, nebo kápněte lžičku přímo na hladinu horké marmelády. Alkohol na tom nejcitlivějším místě spolehlivě zničí zárodky, které by jinak během pár týdnů vyrašily.
Buďme ale poctiví. Žádný zázrak to není. Alkohol z povrchu rychle vyprchá, takže jako jediná pojistka na dlouhé měsíce neobstojí. Funguje jako poslední tečka na zranitelném místě, poctivou přípravu ale nenahradí. Aby marmeláda vydržela rok, musí ta lžička navázat na dokonale čisté sklenice.
Bez vysterilizovaných sklenic ani lžička nepomůže
Základ trvanlivosti se odehraje dřív, než vůbec sáhnete po ovoci. Rozhoduje čistota sklenic. Vydrhnout sklo houbičkou se saponátem zdaleka nestačí. Na povrchu ulpí zárodky, které okem nezahlédnete, a právě z nich se povlak později vyklube.
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Osvědčené jsou dvě cesty. Buď sklenice naskládáte do velkého hrnce, zalijete vodou a od varu je necháte asi deset minut probublat. Nebo je ještě mokré postavíte dnem vzhůru na plech a v troubě vyhřáté kolem sta stupňů je necháte zhruba patnáct minut proschnout a prohřát. Samotná víčka projděte odděleně v menším hrnci, aby vysoká teplota nenarušila jejich gumové těsnění. Na dosušení pak nikdy nesahejte po utěrce. Textil pouští vlákna a s nimi mikroby, takže byste čisté sklo hned znovu zanesli.
Obě cesty ke sterilizaci sklenic přehledně shrnuje následující tabulka:
Metoda Postup Doba Teplota Vyvaření v hrnci Sklenice naskládat do velkého hrnce a zalít vodou Asi 10 minut od varu Var Prohřátí v troubě Mokré sklenice dnem vzhůru na plech Zhruba 15 minut Kolem 100 °C Plnit za horka a obrátit vzhůru nohama Přečtěte si také: Za totality visela v každé kuchyni, dnes končí na skládce. Sběratelé se o ni perou a platí až 2 500 Kč
Když jsou sklenice připravené, přichází závěrečná část. Marmeládu plňte vroucí, hned jak dovaří, a to skoro po okraj s malou mezerou zhruba centimetr pod hrdlem. Okraj rychle otřete od případných kapek a sklenici ihned pevně uzavřete.
Vroucí marmeláda nalitá až po okraj a hned uzavřená vytvoří v ostydlé sklenici podtlak, který obsah udrží svěží dlouhé měsíce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Následuje nejtypičtější pohyb celého rituálu: sklenici na několik minut obraťte dnem vzhůru. Vroucí náplň tak nakrátko prohřeje i těžko dostupný prostor těsně pod uzávěrem. Jakmile sklo začne chladnout, střed víčka se zatáhne dovnitř a ozve se tiché cvaknutí. To je znamení, že uvnitř vznikl podtlak a sklenice je vzduchotěsně uzavřená. Právě podtlak drží marmeládu svěží dlouhé měsíce.
Když se plíseň přece objeví, sklenici vyhoďte
I s nejlepší péčí se občas stane, že se pod víčkem povlak přece jen ukáže. Tady platí jediná rada a je nesmlouvavá. Celou sklenici vyhoďte. Rozšířená představa, že stačí plíseň seškrábnout a zbytek dojíst, je nebezpečný omyl.
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Vlákna plísní totiž prorůstají hluboko pod povrch, kam oko nedohlédne, a některé druhy přitom tvoří jedovaté mykotoxiny. Ani vysoký obsah cukru vás před nimi neochrání, sladké prostředí množení jen zpomalí. Americké ministerstvo zemědělství proto u zaplísněných džemů a marmelád žádné zachraňování nedoporučuje, celá sklenice patří do koše. Pár lžic ušetřené marmelády takové riziko z plísňových toxinů rozhodně nevyváží.
Zdroje: https://www.bydlimekvalitne.cz/zavarovani-pod-duchnou-trocha-plisne-nevadi-myty-ktere-vas-mohou-stat-urodu-i-zdravi, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/38928-plisen-v-dzemech, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-na-to-aby-se-dzem-nekazil/, https://cooky.cz/zavarujeme-s-laskou-a-bez-chemie-prebytky-ze-zahradky-poctiva-visnova-marmelada-a-rumove-visne/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/konzervace-marmelad-prirodne-20300801.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/sterilizace-sklenic-na-marmeladu/