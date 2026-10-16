Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do kynutého těsta a koláče budou nadýchané jako z pekárny

Kdo jako dítě postával u stolu, když babička zadělávala na koláče, pamatuje si vůni droždí, mouku všude kolem a velkou mísu přikrytou utěrkou. Málokdo si ale všiml jednoho drobného pohybu, kterým se do těsta dostala přísada, jakou by v buchtách nikdo nečekal.
Dnešní recepty ji většinou vynechávají, přestože ji má v kuchyni skoro každý.
Lžička z lahve, kterou máte ve spíži
Řeč je o obyčejném octu. Starší hospodyně ho do těsta na buchty a koláče přidávaly úplně samozřejmě, aniž by řešily, proč to funguje. Pro ně bylo důležité, že se jim těsto dobře zpracovává a koláče vydrží vláčné i do dalšího dne.
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Množství je skromné. Na těsto z přibližně 500 g mouky stačí jedna lžička, a kdo chce zkusit víc, neměl by překročit jednu lžíci.
Nejjistější volbou je obyčejný kvasný ocet z běžného obchodu, protože v hotovém pečivu po sobě nenechá žádnou stopu. Kdo má doma jemný vinný, může klidně sáhnout po něm. Octy se silnou vlastní vůní do sladkého těsta raději nedávejte, jejich aroma by se v koláči ozvalo i po upečení.
Druhá lžička už je zbytečná
Mnoho lidí se obává, že koláče budou páchnout po nálevu z okurek. V tak malém množství se ale ocet v hotovém pečivu neprojeví a nikdo ho v koláči neucítí.
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Jinak to vypadá, když se dávka přežene. Těsto pak začne být cítit octem a kvasinkám se pracuje hůř. Podklady, které zveřejnila americká pekařská společnost ASBE, ukazují, že čím víc octa v těstě je, tím déle trvá, než vykyne. Jedna lžička tedy úplně stačí.
Pekaři na ocet nedají dopustit
Srovnání s pekárnou v nadpisu má reálný základ. Ocet patří mezi přísady, které se v pekařské výrobě používají běžně, a to hlavně kvůli trvanlivosti.
Kyselejší prostředí totiž nesvědčí plísním ani bakteriím, takže pečivo vydrží déle čerstvé. U domácích buchet to oceníte hlavně druhý a třetí den, kdy koláče bez octa začínají tvrdnout nebo vysychat.
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Pekaři ho mají rádi ještě z jednoho důvodu. Těsto, které kyne dlouhé hodiny, si během té doby samo vytvoří trochu kyseliny octové a pečivo z něj má hlubší, lehce nakyslou chuť. Na tak dlouhé čekání ale v provozu ani doma obvykle není čas. Lžička octa přidaná rovnou při zadělávání dodá i rychle vykynutým koláčům část této plnější chuti.
Co se v míse vlastně děje
Droždí, které kupujeme v kostce, je hmota živých kvasinek. Kvasinky mají v oblibě mírně kyselé prostředí, a trocha octa jim proto podmínky v míse spíš zlepší. Živí se cukry z mouky a přitom uvolňují oxid uhličitý, jehož bublinky těsto nafukují zevnitř.
Druhý účinek octa se týká lepku, bílkovinné sítě, na které stojí soudržnost těsta. Ta je s octem poddajnější, takže těsto pod válečkem povolí a dá se z něj vyválet tenký plát, ve kterém se nedělají díry. Hodí se to u loupáků, pletené vánočky nebo buchet, kde se těsto tvaruje, splétá nebo zabaluje kolem náplně. Upečená střídka pak bývá jemnější a měkčí, takže se koláče víc podobají těm z dobré pekárny.
Přečtěte si také: Houby nikdy nemyjte pod tekoucí vodou. Většina Čechů to dělá a netuší, proč jim pak smaží jako guma S trochou octa se kynuté těsto snáz vyválí do tenkého plátu, který se netrhá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Bez tepla to nepůjde
Ocet je jen pomocník a samotné kynutí za vás nevyřeší. Kvasinky potřebují hlavně teplo a nejlépe pracují kolem 30 °C. Přílišné horko jim naopak škodí, a jakmile teplota vystoupá nad 40 °C, přestávají pracovat. Mléko, ve kterém droždí rozmícháváte, proto stačí jen vlažné.
Těsto pak nechte v teplém koutě kuchyně, kam netáhne od okna ani od dveří. Ve chladu se kvasinkám nechce a kynutí se může skoro zastavit.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/proc-nase-babicky-davaly-do-testa-ocet/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/co-delat-aby-testo-vykynulo-rady-a-tipy/, https://www.foodrepublic.com/1750280/why-add-vinegar-bread-dough/, https://asbe.org/wp-content/uploads/2020/03/1300_Sargent_1300.pdf, https://fresh.iprima.cz/magazin/11-tipu-od-profi-pekaru-se-kterymi-se-kynute-testo-vzdycky-povede-373561, https://www.scicell.org/2019/12/11/saccharomyces-cerevisiae-v-potravinarstve/, https://www.busbysbakery.com/vinegar-for-baking-bread-and-cakes/