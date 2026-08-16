Prababičky to dělaly vždycky: 1 lžička do kompotu a hrušky zůstanou pevné jako čerstvé

Otevřete v zimě sklenici hruškového kompotu a místo světlých plodů na vás vykouknou hnědé, rozvařené kousky, které se rozpadají už při nabírání lžící. Přitom naše prababičky měly kompoty, ve kterých hrušky vydržely pevné a světlé klidně až do jara. Celé to kouzlo stálo na jediné lžičce, kterou přidaly ještě před samotným zavařením.
Tajemství se jmenuje kyselina citronová
Onou zázračnou ingrediencí je obyčejná kyselina citronová. Stačí ji rozmíchat ve vodě, do které nakrájené hrušky vkládáte, nebo rovnou do nálevu, a plody se hned chovají úplně jinak. Bílý prášek, který dnes koupíte v každé drogerii i v potravinách, používaly domácí kuchyně po generace.
Kdo ho zrovna nemá po ruce, může sáhnout po šťávě z čerstvého citronu. Účinek je velmi podobný. Množství přitom není žádná věda. Na běžnou dávku vody bohatě stačí zarovnaná lžička, u kyselejších receptů bývá o trochu víc. Nejdůležitější je hrušky do okyselené vody ponořit hned po nakrájení, dokud nestačí zhnědnout.
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Nakrájená hruška hnědne během pár minut. Za tmavé zbarvení může kyslík ze vzduchu, který se dostane do dužiny a spustí oxidaci. Kyselina citronová tomu zabrání, protože funguje jako antioxidant a zároveň ustálí přirozenou barvu ovoce.
Kyselé prostředí navíc pomáhá plodům držet tvar. Snížené pH zpomaluje rozpad rostlinných pletiv, takže hruška zůstane pevnější a nerozvaří se do kaše. K tomu kyselina citronová působí jako přírodní konzervant, který v kompotu tlumí růst plísní a bakterií a hlídá správnou kyselost nálevu. Jedna lžička tak vyřeší barvu, pevnost i trvanlivost zároveň.
Bez pevných hrušek ani lžička nezachrání
Kyselina citronová dokáže hodně, zázraky ale nesvede. Když do sklenice nacpete přezrálé a měkké hrušky, rozpadnou se tak jako tak. Vybírejte proto plody, které jsou sice zralé, ale na omak pořád tvrdé, bez otlaků a naťuknutých míst.
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Zimní odrůdy bývají tužší než letní, které se rychle rozbředají, a k zavařování se hodí lépe. Každou hrušku oloupejte, rozkrojte na čtvrtky a pečlivě vyřízněte jádřinec. Když v plodu zůstane, může kompot časem nahořknout.
Do sklenice patří zralé, ale stále tvrdé plody bez otlaků, oloupané a zbavené jádřince. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Sterilizujte jemně a krátce
Druhá častá chyba je přehnaná sterilizace. Čím déle a prudčeji hrušky zahříváte, tím měkčí nakonec budou. Sklenice proto stačí prohřát mírným teplem kolem 85 stupňů, a to zhruba patnáct až pětadvacet minut.
Měkčím kouskům stačí čas kratší, tvrdší potřebují o něco déle. Po vytažení sklenice otočte dnem vzhůru a nechte je pomalu vychladnout. Když víčko cvakne a zatáhne se, máte jistotu, že je kompot dobře uzavřený a v klidu vydrží.
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I bez kyseliny citronové se dá zhnědnutí předejít. Osvědčených triků prababiček je hned několik:
vložit mezi naskládané hrušky několik čerstvě nakrájených jablečných plátků, které barvu podrží; protáhnout nakrájené hrušky citronovou šťávou; nechat nakrájené hrušky až do zavařování odpočívat ve studené osolené vodě, protože slabý roztok soli zpomalí hnědnutí a chuť ovoce nijak nepokazí.
Někomu vyhovuje i kapka octa, počítejte ale s tím, že výraznější kyselou chuť můžete v kompotu později cítit. Ať zvolíte cokoli, princip zůstává stejný. Hrušky nesmí zůstat dlouho na vzduchu, protože právě tam začíná jejich cesta k hnědnutí a měknutí.
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Zdroje: https://www.ceskenapady.cz/pri-zavarovani-hrusek-dela-spousta-cechu-jednu-zasadni-chybu-a-cnp-1110-8788.html, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/kyselina-citronova-je-konzervant-i-dochucovadlo/, https://domacnostazahrada.cz/recepty/3676-zavarovani-hrusek-nejlepsi-tipy-na-podzimni-kompot, https://www.nasezahrada.com/zavarovani-hrusek/, https://www.recept1.cz/zavarovani-hrusek-rcp-1220-10920.html, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-zavarit-hrusky-30001011.html